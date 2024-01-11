مسنة وقعت بكرسيها المتحرك على سكة قطار فمر فوقها.. ونجت
الشرطة السويسرية اعتبرت أن المسنة "محظوظة للغاية" لأنها علقت في المنطقة الوسطى تماماً بين سكتي الحديد لذلك لم يمسها القطار الذي مر فوقها إلا قليلاً
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مرّ قطار فوق امرأة مسنة سقطت على سكة حديد في كرسيها المتحرك الكهربائي الثلاثاء، وخرجت سالمة تقريباً من الحادث، على ما أعلنت الشرطة السويسرية الأربعاء.
وقع الحادث بعد ظهر الثلاثاء في محطة كايزيروغست، قرب مدينة بازل في شمال غرب سويسرا، حسبما ذكرت شرطة كانتون أرغاو.
وكتبت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 70 عاماً كانت "محظوظة للغاية"، لأنها علقت في المنطقة الوسطى تماماً بين سكتي الحديد، لذلك لم يمسها القطار الذي مر فوقها إلا قليلاً.
وقد نُقلت المرأة إلى المستشفى، وكذلك شخص آخر كان على المنصة. وهي أصيبت بجروح طفيفة بعدما أصيبت بأجزاء من الكرسي المتحرك تطايرت جراء الصدمة.
وتسبب الحادث في تعطيل حركة السكك الحديد في محطة كايزيروغست لساعات.
وتستبعد الشرطة في هذه المرحلة أي تدخل متعمد من طرف ثالث في الحادث.
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