مقتل ضابط أمن أردني سابق في شيكاغو.. ما القصة؟

قتل ضابط أمن عام أردني متقاعد، يوم الثلاثاء الماضي في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، في حادثة إطلاق نار خلال عمله بأحد متاجر المنطقة، ولا يزال المجرم غائب عن يد العدالة الأميركية.

الأردني شادي محمد المومني أقام في الولايات المتحدة الأميركية منذ فترة ليست بالطويلة، وقرر الذهاب لشيكاغو لتحسين دخله، لكنه قتل برصاصة استقرت في رأسه، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.







ضابط أمن سابق

وقالت شرطة شيكاغو إن الموظف المومني يعمل في متجر صغير في ساوث سايد قُتل برصاصة في الرأس بعد خروجه من العمل مباشرة مساء الثلاثاء الماضي، ولاذ مهاجمه بالفرار.

وروى صاحب المتجر رامي كنعان أن شادي يبلغ من العمر 43 عامًا ولم يكن مجرد عامل في المتجر بل كان صديقا مقربا له، قتل أثناء مغادرته عمله، مشيرا إلى أنه جمع كل ما بحوزته من أموال وبطاقات هوية، وعندما بدأ بالدفاع عن نفسه أطلق المجرم عليه النار.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" فإن المومني كان يحمل رتبة ملازم أول في جهاز الأمن العام الأردني قبل قدومه إلى الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي، وكان يعمل طوال الليل في المتجر لتوفير حياة أفضل لزوجته وأطفاله الثلاثة في الأردن.

المجرم فار من العدالة

وقالت الشرطة إن المومني كان يجلس في سيارته التي كانت متوقفة بجوار متجر جراند كروسينج، عندما اقترب منه رجل لسرقته.

وقال المحققون إن الجريمة تم التقاطها بواسطة إحدى كاميرات المراقبة بالمتجر، فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن التحقيقات ما زالت جارية.

وطالب عضو المجلس المحلي للجناح السادس في شيكاغو ويليام هول جميع المواطنين بإدلاء أي معلومة عن القاتل وعدم التستر عليه لينال عقوبته وفي القانون الأميركي.