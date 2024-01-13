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قائد الأوركسترا البريطاني جان لاثام
بريطانيا

جرائم جنسية ضد قاصر.. اتهام مشين لقائد أوركسترا بريطاني شهير

اتُّهم جان لاثام بتسهيل ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصر وبالتواصل بشكل جنسي مع طفل، وفقاً لشرطة سكوتلاند يارد

العربية.نت
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أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، عن اتهام قائد الأوركسترا البريطاني الشهير جان لاثام بارتكاب جرائم جنسية ضد شخص قاصر.

وألقي القبض على قائد الأوركسترا، البالغ 70 عاماً، في محطة فيكتوريا للقطارات في لندن.

قائد الأوركسترا البريطاني جان لاثام
قائد الأوركسترا البريطاني جان لاثام

واتُّهم في اليوم التالي بتسهيل ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصر وبالتواصل بشكل جنسي مع طفل، وفقا لشرطة سكوتلاند يارد.

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يذكر أنه في عام 2020 نال لاثام كونينغ وساماً لخدماته في مجال الموسيقى والعلاقات الثقافية بين المملكة المتحدة وروسيا.

كما قاد بشكل خاص الأوركسترا الملكية.

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