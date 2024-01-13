بريطانيا
جرائم جنسية ضد قاصر.. اتهام مشين لقائد أوركسترا بريطاني شهير
اتُّهم جان لاثام بتسهيل ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصر وبالتواصل بشكل جنسي مع طفل، وفقاً لشرطة سكوتلاند يارد
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أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، عن اتهام قائد الأوركسترا البريطاني الشهير جان لاثام بارتكاب جرائم جنسية ضد شخص قاصر.
وألقي القبض على قائد الأوركسترا، البالغ 70 عاماً، في محطة فيكتوريا للقطارات في لندن.
واتُّهم في اليوم التالي بتسهيل ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصر وبالتواصل بشكل جنسي مع طفل، وفقا لشرطة سكوتلاند يارد.
يذكر أنه في عام 2020 نال لاثام كونينغ وساماً لخدماته في مجال الموسيقى والعلاقات الثقافية بين المملكة المتحدة وروسيا.
كما قاد بشكل خاص الأوركسترا الملكية.
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