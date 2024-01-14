باحث تركي يفجر زوبعة.. "مرض التصلب عقاب من الله!"

خلال الأيام الماضية، فجر باحث تركي عاصفة من الجدل والغضب في آن، بعدما زعم أن مرض التصلب العصبي المتعدد "عقاب من الله".

فقد زعم الباحث التركي Hüseyin Çaksen في ورقة أكاديمية نشرت في مايو الماضي، أن "الكثيرين" يعتقدون أن هذه الحالة غير القابلة للشفاء، والتي يعاني منها 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لها "سبب خارق للطبيعة".

وفي ورقة بحثية نشرت في مجلة طب أعصاب الأطفال، أكد البروفيسور أن نظريته لا يمكن "إثباتها علمياً" أبداً، لكنها قد تكون عقاباً أو اختباراً إلهياً.

عقاب أو اختبار!!

وكتب في الورقة أنه "رغم عدم إمكانية إثبات ذلك علميا فإننا نعتقد بقوة أن السبب الرئيسي للمرض لدى البعض يعود لأسباب خارقة للطبيعة مثل هدية أو اختبار أو عقاب من الله".

كما اقترح أيضاً تدريب المهنيين الطبيين على "الأسباب الخارقة للطبيعة ذات السياق الديني"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في المقابل، وصف أحد النقاد النظرية بأنها غير منطقية على الإطلاق، بل وصفها بـ "المبتذلة"، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي شاهده ملايين الأشخاص.

مقالات أخرى جدلية

في حين سلطت تلك الورقة البحثية الأخيرة للبروفيسور الضوء على أعماله الأخرى، ما دفع المراقبين إلى العثور على مقالات جدلية ثانية تتعلق بالفتيات والنساء عموماً.

فيما تم سحب سبعة من منشوراته الأكاديمية حتى الآن من قبل ناشري المجلات، بما في ذلك مجلة MS العلمية.

وأشارت معظم الإشعارات المرفقة بجميع الأوراق إلى أنه تم سحبها لأنها "تفتقر إلى القاعدة العلمية".

من جانبها، ذكرت مدونة Retraction Watch أن هذه الخطوة جاءت بعد يوم واحد من إثارة البحث الخاص بمرض التصلب العصبي المتعدد الغضب عبر الإنترنت.

ما هو مرض التصلب العصبي؟

يشار إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدد هو حالة تستمر مدى الحياة حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الجسم عن طريق الخطأ، مما يسبب تلف الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي.

وتشمل الأعراض صعوبة المشي ومشكلات في الرؤية والخدر أو الوخز في أجزاء مختلفة من الجسم.