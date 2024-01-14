مرشحون أميركيون غيروا النتائج.. ولم يدخلوا البيت الأبيض

بسبب نظام الحزبين بالولايات المتحدة الأميركية، يصعب على المرشحين من خارج الحزبين الجمهوري والديمقراطي الفوز بالسباق نحو البيت الأبيض.

لكن عددا من المرشحين، المنتمين لأحزاب أخرى، تمكنوا من تحقيق بعض النتائج المذهلة، فخلال القرن الماضي، تمكن كل من روبرت لافلوت (Robert La Follette) سنة 1924، وستورت تورموند (Strom Thurmond) سنة 1948، وجورج والاس (George Wallace) سنة 1968، وجون هوسبرس (John Hospers) سنة 1972 من الفوز بعدد من الأصوات بالمجمع الانتخابي.

ثيودور روزفلت بانتخابات 1912

بعد أن شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية لولايتين ما بين عامي 1901 و1909، حاول ثيودور روزفلت العودة للبيت الأبيض مرة أخرى خلال انتخابات العام 1912.

وعلى الرغم من التأييد الكبير الذي حظي به داخل الحزب الجمهوري، فضّل المسؤولون الجمهوريون اختيار وليام هاورد تافت (William Howard Taft) كمرشح عن الحزب.

أمام هذا الوضع، فضّل روزفلت الخروج من الحزب الجمهوري وإنشاء الحزب التقدمي لدخول السباق الرئاسي متسببا بذلك في انقسام مؤيدي الحزب الجمهوري.

بسبب ذلك، حقق المرشح الديمقراطي وودرو ولسن (Woodrow Wilson) فوزا سهلا بانتخابات العام 1912.

وفي الأثناء، حل مرشح الحزب التقدمي ثيودور روزفلت بالمركز الثاني بعد أن تمكن من الفوز بست ولايات وحصد 27 بالمائة من أصوات الناخبين الأميركيين.

روس بيرو بانتخابات 1992

عقب نجاحه في جمع تأييد عدد كبير من الناخبين بمختلف الولايات، تقدم الملياردير الأميركي، المنحدر من ولاية تكساس، روس بيرو (Ross Perot) للسباق الرئاسي عام 1992 لمواجهة كل من جورج بوش الأب وبيل كلينتون.

بشكل مفاجئ، أعلن روس بيرو خلال شهر تموز/يوليو 1992 انسحابه من السباق الرئاسي بحجة عدم قدرته على منافسة المرشح الديمقراطي بيل كلينتون الذي رجحت أغلب الاستطلاعات فوزه بالرئاسة. وبالفترة التالية، تحدث روس بيرو عن انسحابه بسبب استعداد حملة الرئيس جورج بوش الأب لنشر إشاعات حول ابنته.

وقبل أسابيع من بداية الانتخابات، عاد روس بيرو مجددا معلنا ترشحه للرئاسة، وبفضل العدد الكبير لمؤيديه، كان روس بيرو حاضرا بالمناظرات الرئاسية التي وضعته وجها لوجه مع كل من جورج بوش الأب وبيل كلينتون.

خلال هذه الانتخابات التي أجريت عام 1992، حصل بيل كلينتون على 43 بالمائة من أصوات الناخبين بينما نال بوش الأب 37 بالمائة. وفي الأثناء، حل روس بيرو ثالثا عقب حصوله على حوالي 19 بالمائة من أصوات الناخبين. وحسب عدد من الملاحظين، غيّر روس بيرو نتائج الانتخابات عقب عودته للسباق الرئاسي حيث تحدث كثيرون عن إمكانية تصويت ناخبي بيرو لبوش الأب في حال عدم ترشح الملياردير المنحدر من تكساس.

رالف نادر بانتخابات 2000

خلال انتخابات العام 2000، كانت نتائج المرشح الجمهوري جورج بوش الابن والمرشح الديمقراطي آل جور (Al Gore) متقاربة لدرجة تطلبها معركة قضائية استمرت لنحو 36 يوما وتصويت من المحكمة العليا لصالح جورج بوش الابن. وأمام هذا الوضع، قبل آل جور بهزيمته على الرغم من تفوقه بنحو نصف مليون صوت بالانتخابات العامة.



صورة لآل جور صورة لثيودور روزفلت

وحسب العديد من الخبراء، لعب مرشح حزب الخضر رالف نادر (Ralph Nader) دورا هاما في قلب نتائج الانتخابات لصالح الجمهوريين. فأثناء انتخابات عام 2000، حصل رالف نادر على 2.9 مليون صوت دون أن يفوز بأي صوت بالمجمع الانتخابي.

وبولاية فلوريدا، تفوق جورج بوش بأقل من 500 صوت وهو ما منحه أصوات الولاية بالمجمع الانتخابي. وبهذه الولاية، حصل رالف نادر على نحو 100 ألف صوت. وفي حال عدم ترشح رالف نادر للانتخابات، رجّح كثيرون فوز آل جور بولاية فلوريدا ورئاسة الولايات المتحدة الأميركية حيث أكد الخبراء حينها على حتمية تصويت ناخبي رالف نادر لآل جور.

وبولاية نيو هامبشير (New Hampshire)، صوّت 22 ألف مواطن أميركي لصالح رالف نادر وهو الرقم الذي مثّل 3 أضعاف فارق الأصوات بالولاية بين كل من بوش الابن وآل جور. وفي حال فوزه بهذه الولاية، كان آل جور سيفوز بشكل حتمي برئاسة الولايات المتحدة الأميركية.