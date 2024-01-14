نهر من الحمم.. فيديو مذهل يوثق ثوران بركان آيسلندا

أظهرت صور مذهلة ثوران بركان جديد يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غربي آيسلندا، اليوم الأحد، قرب موقع ثوران بركاني سابق وقع في ديسمبر.

Volcano Erupts Near Icelandic Town, Residents Evacuated as Lava Approaches



A volcanic eruption near the fishing town of Grindavík in south-west Iceland has prompted the evacuation of residents as fountains of molten rock spew from the site. This marks the fifth eruption on the… pic.twitter.com/JmgQKRVV3o — Geopolitics (@GeopoliticsRpt) January 14, 2024

وكان النشاط الزلزالي تصاعد ليل السبت الأحد، وأجلت السلطات أهالي غريندافيك فجر الأحد، حسبما ذكرت هيئة البث الآيسلندية العامة "آر يو في".

وحدث شق في جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال غريندافيك، بحسب مكتب الأرصاد الآيسلندي.

كما أظهرت مشاهد حية تدفق الحمم البرتقالية اللون وخلفها سماء معتمة، فيما كان اللهب منتشرا، ويغطي المكان بشكل مروع.

وهذا خامس ثوران بركاني في آيسلندا خلال عامين. وكان الأخير في 18 ديسمبر في نفس المنطقة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

وغريندافيك قرية صغيرة معروفة بصيد الأسماك ويبلغ عدد سكانها قرابة 4000 نسمة. وقد أخليت في 11 نوفمبر كإجراء احترازي. ومنذ ذلك الحين، سُمح للأهالي بالعودة لفترات مقتضبة قبل الإعلان عن أوامر إخلاء مجددا ليلا.

وفي آيسلندا، 32 نظاما بركانيا نشطا على الأقل وهي الأكثر عددا في أوروبا.