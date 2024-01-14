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من حمم البركان في آيسلندا

نهر من الحمم.. فيديو مذهل يوثق ثوران بركان آيسلندا

دبي - العربية.نت
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أظهرت صور مذهلة ثوران بركان جديد يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غربي آيسلندا، اليوم الأحد، قرب موقع ثوران بركاني سابق وقع في ديسمبر.

وكان النشاط الزلزالي تصاعد ليل السبت الأحد، وأجلت السلطات أهالي غريندافيك فجر الأحد، حسبما ذكرت هيئة البث الآيسلندية العامة "آر يو في".

وحدث شق في جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال غريندافيك، بحسب مكتب الأرصاد الآيسلندي.

كما أظهرت مشاهد حية تدفق الحمم البرتقالية اللون وخلفها سماء معتمة، فيما كان اللهب منتشرا، ويغطي المكان بشكل مروع.

وهذا خامس ثوران بركاني في آيسلندا خلال عامين. وكان الأخير في 18 ديسمبر في نفس المنطقة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

وغريندافيك قرية صغيرة معروفة بصيد الأسماك ويبلغ عدد سكانها قرابة 4000 نسمة. وقد أخليت في 11 نوفمبر كإجراء احترازي. ومنذ ذلك الحين، سُمح للأهالي بالعودة لفترات مقتضبة قبل الإعلان عن أوامر إخلاء مجددا ليلا.

وفي آيسلندا، 32 نظاما بركانيا نشطا على الأقل وهي الأكثر عددا في أوروبا.

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