زوجة رئيس وزراء اسكتلندا الفلسطينية تعيش محنة جديدة بعد اعتقال شقيقها

رمزي النقلة، الأخ الأصغر للفلسطينية الأصل Nadia El-Nakla زوجة رئيس وزراء اسكتلندا، أو الوزير الأول حمزة يوسف، معتقل منذ مساء الخميس الماضي بتهمة "لها علاقة بمخدرات" من دون ذكر لنوعها، وفقا لما أعلنت الشرطة التي داهمت عقارا كان فيه مع شخصين بالمدينة التي ولد فيها قبل 36 عاما، وهي Dundeeالواقعة في الشمال الشرقي الاسكتلندي.

وبالتهمة نفسها قبضت الشرطة على رجل عمره 50 عاما وامرأة تصغره سنا بتسع سنوات، على حد ما تلخص "العربية.نت" المنتشر عن Ramsay El-Nakla بوسائل إعلام بريطانية عدة، نقلا عن صحيفة The Sunday Post الاسكتلندية، وفيها أن الثلاثة سيمثلون اليوم الاثنين أمام محكمة Dundee Sheriff Court في المدينة المعروفة كمقصد لطلاب يأتونها من معظم العالم للدراسة بجامعتها.

وانقطعت السبل بالعائلة في غزة

كما في الخبر، أن شقيقته المستشارة لمجلس بلدية "دندي" حيث ولدت قبل 39 عاما، والمتخصصة بالعلاج النفساني، قالت لمحرر من الصحيفة اتصل بها: "لا تعليق لي حاليا، ولننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة" كما رفض زوجها الباكستاني الأصل Humza Yousaf الأصغر سنا منها بعام، والذي كان وزيرا للعدل وللصحة قبل انتخابه رئيسا للوزراء العام الماضي، التعليق أيضا.



صورة أرشيفية لرمزي النقلة نادية النقلة وزوجها الوزير الاسكتلندي الأول، وصورة لوالديها

والمعروف عن نادية النقلة، الأم لابنة واحدة من زوج باكستاني الأصل سابق، انفصلت عنه بالطلاق قبل 6 سنوات، أنها تزوجت في 2019 من حمزة يوسف، وأنجبت منه ابنة سمتها أمل، وبعد هجمة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، عانت من محنة انقطاع السبل في غزة بوالديها وأخيها محمد وجدتها البالغة 92 سنة، فاستمروا محاصرين أكثر من شهر بسبب الاقتتال في غزة.

وكان والدها ماجد، الموصوف إعلاميا بأنه رجل أعمال فلسطيني صغير، سافر من دندي في سبتمبر الماضي، وبرفقته كانت زوجته الممرضة الاسكتلندية اليزابيت، لزيارة ابنه المسعف الطبي محمد وأقاربه في غزة، فحوصرت العائلة، ثم تمكن أبواها من العودة إلى اسكتلندا، وبقي شقيقها الذي قبلت تركيا طلب لجوء زوجته وأطفاله الأربعة، ممن أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات، لذلك لا يزال في غزة ينتظر الفرج.