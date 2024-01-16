برغم الاتهامات بين تركيا وإسرائيل فإن التجارة بينهما بلغت ذروتها

برغم الاتهامات اللاذعة التي تتبادلها أنقرة وتل أبيب، بسبب الحرب في غزة، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في نوفمبر الماضي ذروته، بوصول ما تستورده تركيا من إسرائيل إلى مستوى غير مسبوق.

هذه المعلومات وردت أمس في تقرير نشرته صحيفة ZAMAN التركية، واستند إلى أحدث بيانات نشرتها "هيئة الإحصاء" التركية، واتضح منها أن نسبة الواردات للصادرات بلغت 42.4% وهو ما ورد أيضا بتقرير لمجلة "إيكونوميست" الاقتصادية.

في التقريرين أن صادرات تركيا إلى إسرائيل بلغت في نوفمبر 301 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها من إسرائيل 128 مليونا، في فرق نسبته 42.4%، علما أنه لم يسبق أن تجاوزت النسبة حاجز 40% في أي شهر آخر من العام الماضي، بل بلغ متوسط أول 10 أشهر 32% حتى نوفمبر، وهو الشهر الذي احتدمت الحرب فيه واشتدت على غزة أكثر، فوصل التبادل إلى أقصى مستوياته.

ما ورد في التقريرين، يخالف تماما ما ذكره وزير التجارة التركي، عمر بولات، من أن التجارة بين أنقرة وتل أبيب تقلصت إلى النصف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وقال إن التجارة المتبادلة بينهما "انخفضت أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي" بحسب ما نقلت "رويترز" تصريحه في مؤتمر صحافي عقده في 7 نوفمبر الماضي خلال زيارته إلى الكويت، وفيه أكد أن "هذا الانخفاض جاء نتيجة لطلب التجار والمستهلكين ونهجهم"، كما قال.