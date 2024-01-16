تسبب شللاً بالأمعاء.. حقن للتنحيف في أروقة القضاء
محامون أكدوا أن آلافاً من الدعاوى القضائية سيرفعها مرضى في جميع أنحاء أميركا ضد الشركة المصنعة لحقن إنقاص الوزن
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بعد إصابتها بعاهة مستديمة، تقدّمت سيدة، لم يكشف عن هويتها، بدعوى قضائية ضد شركة "نوفو نورديسك"، المصنعة لحقن "أوزمبيك"، مطالبة بتعويض نتيجة إصابتها بإسهال مدى الحياة بعد إصابتها بشلل في المعدة.
وبحسب نص الدعوى، التي نشرت مضمونها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم اتهام الشركة الدنماركية المنتجة لعقاري «أوزمبيك» و«ويغو»، بامتناعها عن إيضاح مخاطر استخدام هذه الحقن على العبوات.
واعتبرت هذه السيدة واحدة من بين عشرات الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، بعد إصابتهم بمضاعفات صحية مدى الحياة، بعد استخدامهم للحقن التي يفترض أن تصرف للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ولكن بات العديد يستخدمها وسيلة للتنحيف السريع.
وقال المحامون، بحسب "24 AE"، إن آلافاً من الدعاوى القضائية الإضافية سيرفعها مرضى في جميع أنحاء أميركا.
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