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حزب الله

صورة مناشير ألقاها الجيش الإسرائيلي تحرض بلدة لبنانية على حزب الله

استهدف قصف فوسفوري إسرائيلي "كفركلا" اليوم فيما قصفت دبابة "ميركافا" بعض المنازل فيها

لندن - العربية.نت
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الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية خاصة في لبنان.. اليونيفيل يتخوف من توتر الحدود العرب والعالم الشرق الأوسط الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية خاصة في لبنان.. اليونيفيل يتخوف من توتر الحدود

ألقت القوات الإسرائيلية مناشير في أجواء بلدة كفركلا، بجنوب لبنان، دعت فيها أهالي البلدة إلى منع "حزب الله" من إطلاق الصواريخ منها لسلامتهم.

وجاء في المناشير التي تم تداول صورها ومضمونها عبر مواقع التواصل: "إلى سكان جنوب لبنان.. من هذه المنطقة يتم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله الإرهابي.. عمليات كهذه ستؤدي إلى رد قاس.. من أجل سلامتكم لا تكونوا ذنبا للأعمال الإرهابية في ساحات بيوتكم".

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وبحسب المعلومات فإن قصفا فوسفوريا إسرائيليا استهدف "كفركلا"، اليوم الثلاثاء، فيما قصفت دبابة "ميركافا" بعض المنازل فيها.

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