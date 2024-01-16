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Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba arrives for a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Monday, Dec. 11, 2023. Pressure mounted on Hungary on Monday not to veto the opening of European Union membership talks and the supply of economic aid to war-torn Ukraine at a pivotal EU summit this week, after Prime Minister Viktor Orban demanded that the issue be struck from the agenda. (AP Photo/Virginia Mayo)
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
روسيا و أوكرانيا

"أردت أن أسدد لكمة بأنف لافروف".. وزير الخارجية الأوكراني يكشف

تصريح كوليبا في مقابلة غير رسمية مدتها ساعة مع مدون أوكراني ركزت على موضوعات تراوحت بين الطبخ والهوايات وكرة القدم الأوكرانية

العربية.نت، وكالات
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في مقابلة أذيعت أمس الاثنين، إن أوقاتا مرت عليه شعر فيها بالحاجة إلى تسديد "لكمة في وجه" نظيره الروسي سيرغي لافروف في المحادثات التي جرت في بداية العملية العسكرية الروسية.

سيرغي لافروف (رويترز)
سيرغي لافروف (رويترز)

جاء تصريح كوليبا في مقابلة غير رسمية مدتها ساعة مع مدون أوكراني، ركزت على موضوعات تراوحت بين الطبخ والهوايات وكرة القدم الأوكرانية.

وردا على سؤال عن أصعب جانب في المفاوضات، قال كوليبا: "أصعب محادثات كانت تلك التي تشعر فيها ببساطة أنك تريد التوجه إلى خصمك ولكمه في أنفه، لكنك لا تستطيع فعل ذلك حقا".

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وأضاف: "يمكنني القول إن ذلك حدث مرتين أو ثلاث مرات، وكانت إحداها مع لافروف في (منتجع) أنطاليا التركي في ربيع 2022".

وعقد المفاوضون الأوكرانيون والروس عدة جولات من المحادثات في الأسابيع الأولى من الحرب في فبراير 2022. وعقدت المحادثات في البداية بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا البيضاء ثم في تركيا.

وقال كوليبا حينها إن المحادثات في تركيا كانت صعبة وتناولت وقف إطلاق النار وتجهيز ممرات إنسانية. ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق في تلك المحادثات، ولم تجرِ مفاوضات منذ ذلك الحين.

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