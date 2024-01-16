اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العربية تجمع الأطراف الفلسطينية في حوار غير مباشر بعد 100 يوم على حرب غزة
مشهد من حوار مع "العربية"
الشرق الأوسط

"العربية" تجمع الأطراف الفلسطينية في حوار غير مباشر بعد أكثر من 100 يوم على حرب غزة

في هذا الحوار غير المباشر، تستعرض قيادات من منظمة التحرير الفلسطينية وحماس وجهات نظرها المتباينة حول الموقف من هجمات "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر وتداعياتها على سكان القطاع

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب في قطاع غزة، جمعت "العربية" الأطراف الفلسطينية في حوار غير مباشر نشمله في هذا التقرير.

وفي هذا الحوار غير المباشر، تستعرض قيادات من منظمة التحرير الفلسطينية وحماس وجهات نظرها المتباينة حول الموقف من هجمات "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر وتداعياتها على سكان القطاع.

كاميرا مثبتة تصور هجوماً لتمساح وهو يغرس أسنانه برأس غواص الأخيرة كاميرا مثبتة تصور هجوماً لتمساح وهو يغرس أسنانه برأس غواص

الحوارات غير المباشرة تطرقت إلى عدة قضايا منها التفاوض والمقاومة، ومدى جدوى كل منها في تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وكذلك المعاناة التي واجهها سكان غزة من جراء القصف الهائل الذي نفذته إسرائيل بدءا من يوم 7 أكتوبر، إلى جانب طبيعة الحوار والاتصالات القائمة حاليا بين حركتي فتح وحماس، وضرورة توحيد كافة الفصائل الفلسطينية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط