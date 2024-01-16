"العربية" تجمع الأطراف الفلسطينية في حوار غير مباشر بعد أكثر من 100 يوم على حرب غزة

بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب في قطاع غزة، جمعت "العربية" الأطراف الفلسطينية في حوار غير مباشر نشمله في هذا التقرير.

وفي هذا الحوار غير المباشر، تستعرض قيادات من منظمة التحرير الفلسطينية وحماس وجهات نظرها المتباينة حول الموقف من هجمات "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر وتداعياتها على سكان القطاع.

الحوارات غير المباشرة تطرقت إلى عدة قضايا منها التفاوض والمقاومة، ومدى جدوى كل منها في تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وكذلك المعاناة التي واجهها سكان غزة من جراء القصف الهائل الذي نفذته إسرائيل بدءا من يوم 7 أكتوبر، إلى جانب طبيعة الحوار والاتصالات القائمة حاليا بين حركتي فتح وحماس، وضرورة توحيد كافة الفصائل الفلسطينية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية.