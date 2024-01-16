6 عادات يمكن اكتسابها في عام 2024 للحفاظ على إنتاجية عالية!

تشير زيادة الإنتاجية إلى القدرة على إنتاج المزيد من السلع أو الخدمات في فترة زمنية معينة، مما ينعكس على نجاح الشخص واعتلائه سلم النجاح.

يسهم تحقيق النجاح في الشعور بالسعادة والاستقرار النفسي، وهو ما يصب في هناء الشخص وأفراد أسرته بالتبعية. ينصح الخبراء، وفقًا لما نشره موقع TATA 1MG، بالعمل على اكتساب العادات الست التالية للحفاظ على إنتاجية عالية أو لزيادة الإنتاجية:

1. تحديد الأهداف اليومية

يجب أن يبدأ المرء كل يوم بتحديد أهداف قابلة للتحقيق للحفاظ على التركيز والتوجيه في مهامه اليومية.

2. تنظيم واستثمار الوقت

إن وضع جدول منظم يخصص فترات زمنية محددة للمهام بحسب أولوياتها يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وإدارة المهام بكفاءة.

3. فترات الراحة المجدولة

يمكن من خلال القيام بدمج فترات راحة قصيرة لتجديد النشاط وتعزيز الإبداع ومنع التعب العقلي في الاسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف وتنفيذ المهام بكفاءة في التوقيتات المناسبة.

4. التكامل الذهني

تساعد ممارسات اليقظة الذهنية أو التأمل في تعزيز التركيز وتخفيف التوتر وتعزيز الوضوح العقلي، بما ينعكس بشكل ايجابي على العمل وكافة الأنشطة الحياتية اليومية.

5. ممارسة تعدد المهام

يمكن تحسين الإنتاجية من خلال صقل مهارات تعدد المهام من خلال الممارسة المتعمدة وتحديد أولويات المهام بكفاءة. يوضح الخبراء أن تعدد المهام يمكن أن يقلل الإنتاجية أو يؤثر عليها بشكل سلبي ما لم يقم الشخص بصقل مهاراته والتدرب على أداء مهام متعددة بشكل متسق.

6. نمط حياة صحي

ثبت علميًا أن مقولة "العقل السليم في الجسم السليم" صحيحة ودقيقة. ينصح الخبراء باتباع نظام تغذية متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على الراحة الكافية لتعزيز مستويات الطاقة والإنتاجية الإجمالية.