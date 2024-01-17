قصة أولى صواريخ روسيا الباليستية.. على الطريقة الألمانية

خلال حربها مع أوكرانيا، لم تتردد روسيا في الاعتماد على صواريخ من نوع إسكندر لقصف مواقع بالعمق الأوكراني. إلى ذلك، يقدر وزن هذا الصاروخ الباليستي قصير المدى بنحو 4800 كلغ وهو قادر على بلوغ مسافات تتراوح بين 300 و500 كلم، كما أكدت العديد من المصادر قدرته على حمل شحنات متفجرة قد يتجاوز وزنها 400 كلغ.

وباشرت موسكو بناء ترسانتها الباليستية منذ الحقبة السوفيتية. وعقب نهاية الحرب العالمية الثانية، اتجه الاتحاد السوفيتي (سابقا) لإنتاج أولى صواريخه الباليستية المعروفة باسم آر 1 (R-1).



كوروليف رفقة رائد الفضاء يوري جاجارين عام 1961 صورة لصاروخ باليستي سوفيتي

برنامج تطوير الصواريخ السوفيتية

بطريقة مشابهة للولايات المتحدة الأميركية التي فازت بخدمات العديد من العلماء الألمان، تمكن الاتحاد السوفيتي منذ العام 1945 من أسر عدد هام من المهندسين الألمان المختصين بمجال الصواريخ الباليستية.

من جهة ثانية، وضع الاتحاد السوفيتي يديه على جانب من المصانع والمؤسسات الألمانية المختصة في تصنيع وإنتاج قطع صواريخ فاو 2 (V-2) التي صنّعتها ألمانيا منذ العام 1942 واستخدمتها أساسا في قصف بريطانيا.

وفي هذا السياق، تصنف مصانع منطقة نوردهاوزن (Nordhausen) الألمانية، المختصة بمجال تصنيع الصواريخ الباليستية، أبرز غنائم الحرب التي حصلت عليها موسكو عقب نجاحها في غزو الأراضي الألمانية.

وبرعاية لجنة مختصة عام 1946، تابع الاتحاد السوفيتي عن كثب تطور برنامج الصواريخ الألمانية. وخلال نفس الفترة، أمر المجلس الوزاري السوفيتي، بقيادة جوزيف ستالين، منتصف أيار/مايو 1946 بإنتاج نسخة سوفيتية، محلية الصنع، من صواريخ فاو 2. وبعدها بفترة وجيزة، وافق السوفييت على فكرة تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على بلوغ أهداف بقلب أوروبا الغربية.

وبموقع إطلاق الصواريخ بكابوستين يار (Kapustin Yar)، أجرى الاتحاد السوفيتي عام 1947 تجارب لإطلاق نحو 11 صاروخ باليستي من نوع فاو 2. فضلا عن ذلك، كلف عالم الصواريخ السوفيتي، ذو الأصول الأوكرانية، سيرغي كوروليف (Sergei Korolev) بمهمة إعداد وتصميم أول صاروخ باليستي سوفيتي من نوع آر 1.

أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1950، دخل الصاروخ آر 1 الخدمة بشكل رسمي. وحسب التصاميم، قدّر وزن أول صاروخ باليستي سوفيتي بنحو 13430 كيلوغرام بينما تجاوز طوله 14.5 مترا. من جهة ثانية، كان هذا الصاروخ قادرا على حمل شحنة تفجيرية بلغ وزنها 785 كيلوغرام من المتفجرات كما قدّر مداه بحوالي 270 كيلومترا.

خلال أولى التجارب التي انطلقت يوم 13 أيلول/سبتمبر 1948، أظهر آر 1 العديد من النقائص حيث فشل السوفييت في إطلاق عدد منها. وعقب جملة من التحويرات، أجرى السوفييت ما بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 1949 حزمة ثانية من التجارب على 20 صاروخا آر 1. وفي الأثناء، عرفت جميع هذه التجارب نجاحا دفع بالمسؤولين السوفييت لإعلان دخول آر 1 الخدمة يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1950.