القبض على عروس ليلة زفافها.. والعريس يلوذ بالفرار

في توقيت لم يخطر على بال، ألقت الشرطة في المكسيك القبض على عروس ليلة الزفاف بتهمة الابتزاز، ونقلت إلى السجن بفستانها الأبيض، وفقا لما أورد موقع "نيويورك بوست".

إلى السجن بالفستان الأبيض

وشوهدت المتهمة "نانسي" في الصور، وهي ترتدي فستانًا أبيض، بالإضافة إلى زوج من الأصفاد.

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واقتيدت إلى مكتب المدعي العام عندما وصلت هي وزوجها كليمنتي إلى الكنيسة لحضور حفلهما في أواخر ديسمبر.

العريس يلوذ بالفرار

كما أن زوجها، الملقب بـ "راتون" أو "الفأر"، مطلوب بنفس التهم، لكنه تمكن من الفرار.

ويواجه الزوجان تهما بابتزاز تجار الدجاج يوم 22 ديسمبر 2023 بالقرب من مكسيكو سيتي، وقيامهما باختطاف أربعة عمال من متجر للدواجن.

وبحسب السلطات، فقد تم اعتقال ستة أشخاص آخرين لتورطهم في عملية الاحتيال.

"مكافحة ابتزاز شركات البيض"

وقالت السلطات: "إن مكافحة ابتزاز شركات الدواجن والبيض تسببت في خسائر تزيد عن 37.2 مليون جنيه إسترليني (800 مليون بيزو مكسيكي أو حوالي 47 مليون دولار) للجماعات الإجرامية"، وذلك من خلال عدم تلقي 16.8 مليون جنيه إسترليني (360 مليون بيزو مكسيكي) للعمليات الفاشلة ومصادرة 24 عقارًا بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني (440 مليون بيزو مكسيكي)".