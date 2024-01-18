تحذير أردني للفتيات.. لا تنشرن صوركن على سناب شات!

حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن الفتيات من حفظهن للصور الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة "سناب شات".

وأوضحت الوحدة التابعة لمديرية الأمن العام أن أكثر الحالات التي وردتها كانت على "سناب شات"، الذي تستخدمه الفتيات لحفظ صورهن الخاصة.

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كما أكدت لـ "العربية.نت" اليوم الخميس، أنه تم التعامل مع أكثر من 19 ألف جريمة إلكترونية خلال العام الماضي، من بينها الاحتيال المالي، الابتزاز، اختراق الحسابات، انتحال الشخصية، والتشهير.

انتحال صفة موظف بنك

و أضافت أن أبرز طرق الاحتيال المتبعة حالياً تتم عن طريق انتحال صفة موظف بنك والطلب من عملاء المصرف تحديث البيانات عبر الهاتف، منوهة إلى ضرورة عدم تقديم أي معلومات بنكية عبر الهاتف، وأن المحتالين يقدمون دلائل توحي بأنهم من موظفي البنوك.

كذلك شددت على أنه يجب التصرف بشكل صحيح في حال التعرض للابتزاز الإلكتروني عبر قطع الاتصال مع الشخص المبتز وعدم التجاوب معه، لتجنب المزيد من الطلبات.

رسالة لأولياء الأمور

وأشارت الوحدة إلى ضرورة مشاركة المعلومات مع الأشخاص الثقة والمعرفين، واللجوء إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حال مواجهة أي من حالات الابتزاز.

فيما ختمت موجهة برسالة إلى أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم وأصدقائهم على وسائل التواصل، وربط تطبيقات لتتبعهم، خاصة في الألعاب الإلكترونية التي زاد استغلال الأطفال من خلالها في الآونة الأخيرة.