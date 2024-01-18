قبل مباراة غانا.. إبراهيم حسن يوجه رسالة قد تغضب محمد صلاح

قبل مواجهة غانا المقررة مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وجه نجم ناديي الأهلي والزمالك والمنتخب المصري السابق، إبراهيم حسن رسالة قوية للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واللاعب الدولي محمد صلاح

"إيه المشكلة لما يخرج"؟

وقال حسن في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "كنت شايف أن مصطفى فتحي كان لازم يبقى ليه دور في المباراة الماضية ضد منتخب موزمبيق، وكنا هنستفيد منه". وأضاف: "إيه المشكلة لما يخرج محمد صلاح في الدقائق الأخيرة، ونضيف عنصر تاني نستفيد منه بشكل أكبر؟".

كما تساءل قائلا "صلاح لما يطلع فيها إيه يعني.. ما ميسي بيطلع وكريستيانو بيطلع".

"لا بد من التعديل"

وأردف أن "مصطفى محمد كان نجم المباراة الماضية، وزيزو كان مظلوم لمشاركته في مكان مختلف، ولابد من التعديل في مواجهة اليوم من أجل تحقيق الفوز".

التعادل بأول مباراة

يشار إلى أن منتخب مصر وقع في فخ التعادل مع موزمبيق 2-2، في الجولة الأولى من بطولة الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

فقد أنقذت ركلة الجزاء التي سجلها محمد صلاح في الوقت بدل الضائع، منتخب مصر من الخسارة أمام موزمبيق .