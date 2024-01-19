مشهد ولا أغرب من دافوس.. زعيمة من الأمازون تنفخ على الرؤوس

في مشهد ولا أغرب، ظهرت زعيمة قبيلة ياوانوا من السكان الأصليين في غابات الأمازون بالبرازيل خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024".

طقوس غريبة

وأدت بوتاني ياوانوا، بقبعتها العريضة وملابسها التقليدية، طقوسا غريبة على المنصة قبل أن تردد صيحات غير مفهومة وتنفخ في يديها ثم توجهت لكل شخص على المنصة وأمسكت برأسه ثم "نفخت" فوق جبهته، "كنوع من التبريكات".

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"مكافحة إزالة أشجار الأمازون"

وحضرت المرأة لمنتدى دافوس من أجل تحذير قادة دول العالم من إزالة أشجار غابات الأمازون وتأثيرات ذلك على التغير المناخي.

يذكر أن السكان الأصليين في دول العالم يشكلون 5% من سكان الكوكب، وينوب عنهم قادتهم أحيانا للمشاركة في منتدى دافوس لمناقشة بعض القضايا أبرزها التغير البيئي.

أبرز المشاركين

إلى هذا، يحضر المؤتمر أكثر من 60 رئيس دولة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرجل الثاني في القيادة الصينية لي تشيانغ.

وترسل الولايات المتحدة أيضًا وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والمبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري.