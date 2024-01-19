"أتمنى ألا تكون كبيرة".. تفاصيل إصابة محمد صلاح بمباراة غانا

شغل قائد منتخب مصر محمد صلاح، الجماهير المصرية بعد خروجه مصابا في الشوط الأول من مباراة غانا في بطولة الأمم الإفريقية، ليكشف طبيب منتخب الفراعنة تفاصيل الإصابة.

"سيخضع لفحوص طبية"

وقال طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا إن صلاح يعاني من مشاكل في العضلة الخلفية، موضحا أنه يعاني من آلام و"سيخضع لفحوص طبية لتحديد حجم الإصابة"، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

وخرج صلاح في الدقيقة 43 من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليصل الفراعنة إلى نقطتهم الثانية بعد تعادل بنفس النتيجة ضد موزمبيق، بينما حصدت غانا أول نقاطها بعد خسارة المباراة الافتتاحية ضد الرأس الأخضر بهدف لهدفين.

فيما هاجم البعض محمد صلاح بسبب تراجع أدائه مع منتخب مصر، بل تداول رواد التواصل صورة للاعبي الفريق يحاولون إثناءه عن الخروج مصابا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

"لا نعلم ما هي المشكلة"

من جانبه، قال مدرب المنتخب المصري، روي فيتوريا، عقب المباراة، إن صلاح لاعب رائع، وشعوره بآلام وراء خروجه وعدم استكماله اللقاء، مضيفا: "لا نعلم ما هي المشكلة بعد، وأتمنى ألا تكون كبيرة".

وأوضح في تصريحات نقلها الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مباراتنا أمام غانا كانت رائعة وكنا نلعب من أجل الفوز.. مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثاني كان رائعا".

التعادل مع غانا

وتعادلت مصر بطلة إفريقيا 7 مرات تعادلت أمام غانا (2-2)، الخميس، على ملعب فيليكس أوفويت- بوانيي في أبيدجان.

فيما سجل محمد قدوس هدفي غانا (45+3 و71)، وعمر مرموش (69) ومصطفى محمد (74) لمصر.