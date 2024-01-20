اعتدوا على لاعب كرة قدم.. الحكم بالسجن على 3 عناصر بالشرطة الفرنسية

أصدرت محكمة منطقة باريس حكما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تتراوح بين 3 و12 شهراً على ثلاثة من رجال الشرطة، دينوا باستخدام العنف أثناء توقيف شاب من أصول إفريقية عام 2017.

وأصيب الشاب، تيو لوهاكا، البالغ حاليا 29 عاما بجروح خطيرة في مؤخرته، الأمر الذي ترك آثاراً دائمة، حسب وكالة "فرانس برس".

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وبعد أكثر من 9 ساعات من المداولات، دين الشرطي مارك أنتوان كاستيلان بتسببه بجروح خطيرة للشاب عند ضربه بهراوة. وحكمت عليه محكمة الجنايات في سان سين دوني بالسجن 12 شهرا، وحظر مزاولة المهنة على الطرق العامة لمدة 5 سنوات.

كما صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 أشهر ضد زميليه جيريمي دولين وتوني هوشار بتهمة العنف المتعمد.

"قرار ترضية بطعم الانتصار"

وكان النائب العام قد طالب بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات. ولم تقبل المحكمة وصف "العنف المتعمد المؤدي إلى التشويه أو العجز الدائم".

وقال محامي الطرف المدني أنتوان فاي، إنه "قرار ترضية نعتبره انتصارا".

ولوهاكا لاعب كرة قدم شاب، سلطت قضيته الضوء على عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكان لوهاكا يتحدث مع أصدقائه في عقاره السكني في ضاحية أولناي سو بوا بباريس في فبراير 2017 عندما أوقفته الشرطة أثناء قيامها بالتحقق من هويته.

اعتداء موثق

ثم قام الضباط برشه بالغاز المسيل للدموع، وضربوه على وجهه وجسمه وألحقوا به إصابات خطيرة بعد أن" ثقبوا شرجه بهراوة شرطة قابلة للتمديد، مما أدى إلى إصابته بسلس البول"، حسبما ذكرت "الغارديان".

واستمر الضرب ثماني دقائق وتم تصويره بالفيديو.

وكان النائب العام قد طالب بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ، تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.

ولم تقبل المحكمة وصف "العنف المتعمد المؤدي إلى التشويه أو العجز الدائم"، بحسب "فرانس برس".

وصدر الحكم في أجواء متوترة في غرفة مكتظة، حيث كان يتواجد أنصار تيو وعناصر شرطة بملابس مدنية.

واستُقبل تيو لوهاكا بالتصفيق لدى خروجه من المحكمة، قال محامي الطرف المدني، أنتوان فاي، إنه "قرار ترضية نعتبره انتصارا".

وتظهر البيانات الرسمية أن معظم القضايا المرفوعة ضد ضباط الشرطة بتهمة العنف الطوعي يتم رفضها قبل الوصول إلى المحاكمة في فرنسا، وفي عام 2021، أدى أقل من 15% من أحكام الإدانة إلى قضاء فترة سجن فعلية.