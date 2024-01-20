من رحم الألم ولد فرح.. زفاف نازحين يواسي غزة

كأي شاب يخطط لليلة العمر، كان الشاب الفلسطيني محمد الغندور يرغب في إقامة حفل زفاف كبير لعروسه، لكن بعد اندلاع الحرب في غزة والتي دخلت شهرها الرابع اضطرا إلى النزوح بعد قصف منزليهما، وتزوجا أخيرا هذا الأسبوع في مخيم للنازحين بمدينة رفح على الحدود المصرية.

فرحة وسط قسوة ظروف العيش ومحاولة للمضي قدماً رغم الألم والفقد في مخيمات النزوح بقطاع غزة، حيث احتفل الغندور وعروسه شهد بزفافهما في المخيم وسط قلة من أقاربهما ونازحين آخرين بعدما تأجل زفافهما بسبب الحرب.

واصطحب الغندور زوجته شهد ممسكاً يدها نحو خيمة مزينة بمصابيح ملونة ومرآة ذات إطار ذهبي اللون وكانت ترتدي ثوبا أبيض وحجابا مزينين بتطريزات حمراء تقليدية، وحولهما بعض الأقارب الذين يصفقون تعبيرا عن الفرح.

وحول ما كان يتمناه كأي شاب في هذه الليلة، قال محمد "كان نفسي أعمل عرس وأعزم أصدقائي وأقاربي وأولاد عمي مثل أي شاب".

وعن الاستعداد للعرس قال إنه وخطيبته كانا مستعدين لهذا اليوم حيث جهزت العروس ملابسها وكل مستلزمات العرس المطلوبة للمنزل، كما قام بتجهيز المنزل، وكل شيء اختفى تماماً مع القصف ولم يبق شيء.

وقال الغندور بحسرة: "كل شي راح .. ذهبها راح.. قواعيها راحت كله راح.. الله يعوض علينا".

العروسان حصلا على خيمة بلاستيكية بسيطة ستكون عش الزوجية لهما حيث يستقران بعدما ضاعت كل تجهيزاتهما في القصف الإسرائيلي على القطاع والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 24760 شخصا، حسب ما أعلنت السلطات الصحية في غزة.