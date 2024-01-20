فاجعة تضرب الصين.. مقتل 13 طفلاً بحريق مدرسة

استيقظت الصين صباح اليوم السبت على فاجعة لحقت بمدرسة بعد اندلاع حريق في أحد المهاجع، أدى إلى مقتل 13 تلميذاً وإصابة شخص، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية.

وأفادت مجلة "تشاينا نيوزويك" الأسبوعية التي تصدرها خدمة أخبار الصين، ثاني أكبر وكالة أنباء صينية بعد شينخوا، بأن القتلى من تلاميذ الصف الثالث في مدرسة ابتدائية.

ويبلغ عمر تلاميذ ذلك الصف في الصين عادة تسع سنوات.

احتجاز مدير المدرسة

إلى ذلك ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) وشينخوا، أن الحريق اندلع مساء أمس الجمعة في مهجع مدرسة ينغكاي في قرية يانشانبو بالقرب من مدينة نانيانغ في إقليم خنان.

وأضافا أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق بسرعة وتم احتجاز مدير المدرسة.

من جانبها قالت صحيفة "ذا بيبر"، المدعومة من حكومة شنغهاي، إن ينغكاي مدرسة داخلية خاصة تضم روضة أطفال ومدرسة ابتدائية.

وذكرت أن العديد من تلاميذ المدرسة ينحدرون من مناطق ريفية، وأن الحريق اندلع حوالي الساعة العاشرة مساء (1400 بتوقيت غرينتش) أمس الجمعة.