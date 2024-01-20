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فيديو يحبس الأنفاس.. انفجار ضخم يهز دار رعاية للأطفال

دبي - العربية.نت
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وثق مقطع مصور اللحظات القليلة التي سبقت وقوع عدة انفجارات بسبب تسرب غازي في مبنى مجاور لدار رعاية للأطفال في العاصمة الأميركية واشنطن.

فقد أدى تسرب للغاز في حي أناكوستيا بالعاصمة يوم الخميس إلى انفجار كبير، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء 16 طفلاً من المركز قبل دقائق فقط من الانفجار الأول.

تدمير متجر وتضرر 3 مبان

وخلال مؤتمر صحافي بالقرب من مكان الحادث، قال رئيس الإطفاء جون إن الانفجار الأول وقع بعد حوالي 25 دقيقة من إجراء مكالمة أبلغت عن وجود التسرب.

وأدى الانفجار إلى تحطيم نوافذ الطابق الثاني من المبنى الذي حدث فيه التسرب وتسبب في نشوب حريق، وأدى الانفجار الثاني إلى تدمير متجر مجاور بالأرض.

كما تعرضت ثلاثة مبانٍ، بما في ذلك مركز الرعاية النهارية، لأضرار بالغة نتيجة الانفجار.

وأضاف دونيلي أنه يُعتقد أن سبب التسرب هو مركبة "اصطدمت بعداد الغاز أثناء بعض العمليات العادية".

وقال رئيس الإطفاء إن شخصا نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح طفيفة ناجمة عن الحطام المتطاير. ولم يصب جميع الأطفال الستة عشر الموجودين في المركز بأذى، وتم جمع شملهم مع عائلاتهم منذ ذلك الحين.

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