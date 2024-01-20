فيديو يوثق.. حيلة ذكية من شرطة لندن لضبط لصوص الساعات الفاخرة
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بعد شهور من المعاناة، لجأت الشرطة البريطانية لحيلة ذكية لمواجهة حوادث سرقة الساعات الثمينة في لندن.
لمواجهة حوادث سرقة الساعات الثمينة في #لندن.. مشهد يوثق حيلة ذكية لجأ إليها عناصر الشرطة للقبض على اللصوص.. ارتدوا ملابس مدنية وتظاهروا بأنهم سكارى #العربية pic.twitter.com/yCHa5ONGDd— العربية (@AlArabiya) January 19, 2024
فقد نشرت شرطة العاصمة البريطانية مقطع فيديو يوثق ارتداء عناصر من الشرطة السرية ملابس مدنية وتظاهرهم أنهم سكارى في وقت متأخر من الليل وعلى يد أحدهم "ساعة فاخرة".
عناصر الشرطة السرية نجحوا في نصب الكمين المحكم، وبالفعل اقترب اللصوص من الهدف، وفي اللحظة المناسبة تمكنت قوات الشرطة من حصار المكان وضبط 4 لصوص كما أظهر الفيديو.
يذكر أنه في الصيف الماضي، أصدرت الشرطة في لندن تحذيرا بعد تصاعد سرقات الساعات الفاخرة في بعض أكثر مناطق المدينة ثراء.
وقالت إن عصابات يستخدمون دراجات هاجموا الضحايا الذين يرتدون ساعات فاخرة في المنطقة المركزية من العاصمة، والتي تضم وستمنستر وكينسينغتون وتشيلسي وهامرسميث وفولهام.
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