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من فيديو الكمين للصوص الساعات الفاخرة
من فيديو الكمين للصوص الساعات الفاخرة

فيديو يوثق.. حيلة ذكية من شرطة لندن لضبط لصوص الساعات الفاخرة

دبي - العربية.نت
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بعد شهور من المعاناة، لجأت الشرطة البريطانية لحيلة ذكية لمواجهة حوادث سرقة الساعات الثمينة في لندن.

فقد نشرت شرطة العاصمة البريطانية مقطع فيديو يوثق ارتداء عناصر من الشرطة السرية ملابس مدنية وتظاهرهم أنهم سكارى في وقت متأخر من الليل وعلى يد أحدهم "ساعة فاخرة".

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عناصر الشرطة السرية نجحوا في نصب الكمين المحكم، وبالفعل اقترب اللصوص من الهدف، وفي اللحظة المناسبة تمكنت قوات الشرطة من حصار المكان وضبط 4 لصوص كما أظهر الفيديو.

يذكر أنه في الصيف الماضي، أصدرت الشرطة في لندن تحذيرا بعد تصاعد سرقات الساعات الفاخرة في بعض أكثر مناطق المدينة ثراء.

وقالت إن عصابات يستخدمون دراجات هاجموا الضحايا الذين يرتدون ساعات فاخرة في المنطقة المركزية من العاصمة، والتي تضم وستمنستر وكينسينغتون وتشيلسي وهامرسميث وفولهام.

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