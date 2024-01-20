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صلاح محسن

محادثات مسربة وصور فاضحة.. صلاح محسن يتصدر الترند

دبي - العربية.نت
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تصدر لاعب كرة القدم المصري صلاح محسن قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد تسريب صور مخلة ومحادثات خاصة له مع فتيات عبر تطبيق "سناب شات".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا خاصة من هاتف لاعب النادي الأهلي صلاح محسن نشرتها سيدة تدعي إسراء سامح ادعت إنها زوجته وبثت عددا من الرسائل الخاصة للاعب مع فتيات تتضمن محادثات غرامية وصورا مخلة.

فيديوهات ومقاطع صوتية

من جانبها، قالت السيدة إنها تمكنت من فتح الهاتف لتكتشف وجود محادثات غرامية للاعب مع فتيات، وتبادل مواعيد للقاء فضلا عن فيديوهات ومقاطع لتسجيلات بصوته.

وردا على ذلك قال اللاعب عبر حسابه الرسمي على "ستوري إنستغرام" اليوم السبت: "حسبي الله ونعم الوكيل. حسابي لم يكن تحت سيطرتي ولست مجنونا كي أنشر أمورا عن نفسي".

كما أضاف: "سأركز على مستقبلي ولن ألتفت لهذه الأمور... وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد من سرق حسابي ومن يعمل الشات".

منشور صلاح محسن
منشور صلاح محسن

ضجة واسعة

وأثارت التسريبات ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، حيث ظهرت مقاطع فيديو تتجاوز الدقيقتين ليد سيدة وهي تقوم بقراءة الرسائل الخاصة لحساب اللاعب المصري عبر تطبيق "سناب شات" مع فتيات بعضها يحوي عبارات خادشة للحياء.

من جانبه كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لوسائل إعلام مصرية إن النادي ليس طرفا في تلك الأزمة، فهي مشاكل أسرية، مضيفا أن هناك تحقيق داخلي حول ما حدث، لأن الواقعة تتضمن اتهامات واضحة وصريحة للاعب في صفوف الفريق

يشار إلى أن صلاح محسن اقترب من الرحيل عن صفوف الأهلي في انتقالات يناير/كانون الثاني الجاري بعدما خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر.

فقد أعطى مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل اللاعب بشكل نهائي عن الفريق.

كما استبعد كولر صلاح محسن من قائمة الفريق التي سافرت إلى الإمارات اليوم لخوض معسكر خارجي، لأسباب فنية.

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