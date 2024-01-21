لهذا السبب.. سجن مؤسس الاتحاد السوفيتي لسنوات عدة

قبل نحو 100 عام، فارق مؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين الحياة يوم 21 يناير 1924 عن عمر ناهز 53 سنة، وأثناء مسيرته، نجا لينين من محاولات اغتيال عديدة، وقد جاءت أبرز هذه المحاولات على العضوة بالحزب الاشتراكي الثوري فاني كابلان (Fanny Kaplan) التي وجهت أواخر آب/أغسطس 1918 رصاصات من مسدسها تجاه لينين استقرت إحداها بعنقه دون أن تودي بحياته.

وقبل بلوغه سدة الحكم، عقب الثورة البلشفية، وبداية المؤامرات ضده، صنف فلاديمير لينين ضمن قائمة المجرمين والمطلوبين للعدالة بروسيا القيصرية بسبب أنشطته السياسية. فضلا عن ذلك، اعتقل الأخير مرات عديدة واضطر لمغادرة الأراضي الروسية لسنوات عديدة.



صورة لفلاديمير لينين لوحة زيتية تجسد جنازة لينين

طرد من كازان

بعد مضي نحو أربعة أشهر على واقعة إعدام شقيقه ألكسندر أوليانوف (Aleksandr Ulyanov) شنقا عقب محاولة اغتيال القيصر ألكسندر الثالث (Alexander III)، التحق فلاديمير لينين، البالغ من العمر 17 عاما، خلال شهر آب/أغسطس 1887 بجامعة كازان لدراسة الحقوق (Kazan) وانتقل للعيش بشقة قريبة من الجامعة.

ومع دخوله الجامعة، انضم لينين لإحدى المنظمات الطلابية الثورية وانتخب بعدها بفترة وجيزة كناطق باسمها وممثلا لها بالجامعة، وبحلول شهر كانون الأول/ديسمبر 1887، شارك فلاديمير لينين بإحدى المظاهرات الرافضة للقيود الحكومية التي منعت نشاط الجمعيات الطلابية.



صورة للمسدس الذي اعتمدته فاني كابلان أثناء محاولتها قتل لينين لينين وهو بعمر الأربع سنوات رفقة شقيقته أولغا

وخلال المظاهرة، اعتقل رجال الأمن الروسي فلاديمير لينين ووجهوا له تهما بتكوين وقيادة عصابة وتأجيج الاحتجاجات والإضرابات الطلابية. وعقب مكوثه لأيام عديدة بالسجن، طرد فلاديمير لينين من الجامعة وأجبر على مغادرة منطقة كازان بشكل نهائي.

لاحقا، اتجه فلاديمير لينين نحو العاصمة سانت بطرسبرغ. وبهذه المدينة التي مارس بها جلّ أنشطته الثورية بالسنوات التالية، سمح للينين بالعودة لمقاعد الدراسة والالتحاق بجامعة سانت بطرسبرغ.



صورة للقيصر ألكسندر الثالث صورة لشقيق لينين ألكسندر أوليانوف

أكثر من 4 سنوات بالسجن والمنفى

إلى ذلك، احتوت سانت بطرسبرغ على العديد من الحركات الماركسية. وعام 1895، كوّن لينين حركته الماركسية الخاصة المعروفة باسم منظمة النضال لتحرير طبقة العمال، وبسبب تكوينه لهذه الحركة وإشرافه على أنشطتها، اعتقل لينين وأجبر على قضاء عام وشهرين بالسجن.

ومع خروجه من السجن، نفي فلاديمير لينين لمدة ثلاث سنوات نحو قرية شوشينسكوي (Shushenskoye) الواقعة بسيبيريا. وهنالك تزوج الأخير عام 1898 من ناديجدا كروبسكايا (Nadezhda Krupskaya).

وبحلول شهر شباط/فبراير 1900، سمح للينين بمغادرة منفاه والعودة نحو سانت بطرسبرغ. وبعد مضي أربعة أشهر فقط، اعتقل القائد المستقبلي للثورة البلشفية من قبل الشرطة الروسية واضطر لقضاء 10 أيام بالسجن قبل أن يفر خارج روسيا.

سنة 1914، اعتقل فلاديمير لينين بقرية برونين (Poronin)، التي كانت تابعة لإمبراطورية النمسا – المجر، على يد الشرطة النمساوية. وعقب سجنه لمدة شهر، أطلقت الشرطة النمساوية سراح لينين الذي حافظ على حريته طيلة السنوات التالية قبل أن يعود بحلول العام 1917 لروسيا، في خضم الحرب العالمية الأولى، ليقود بالعام التالي الثورة البلشفية.