بينهن طبيبة وصيدلانية.. أب فلسطيني يقتل زوجته وبناته الثلاث بالرصاص في شيكاغو

أعلنت الشرطة في منطقة تينلي بارك بضواحي مدينة شيكاغو، عن إقدام أب على قتل زوجته وبناته الثلاث بإطلاق النار عليهن، الأحد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن إطلاق النار حصل داخل منزل في ضاحية تينلي بارك جنوب مدينة شيكاغو.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث صباح الأحد، عثر الضباط على أربع نساء جثث داخل المنزل، جميعهن مصابات بطلقات نارية، كما تم العثور على الرجل في المنزل سليما.

ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به، الذي يعتقد أنه من أصول فلسطينية، وأكدت أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة، الاثنين.

وقالت الشرطة إن الرجل محتجز، وقال المحققون لقناة ABC7 إن مطلق النار المشتبه به هو زوج وأب الضحايا.

وحدد الطبيب الشرعي في مقاطعة كوك الضحايا بأنهم: ماجدة قاسم (53 عاما)، وحليمة قاسم (25)، وزاهية قاسم (25)، وحنان قاسم (24).

وبقيت الشرطة في مكان الحادث للتحقيق بعد ظهر الأحد، وتمت مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.