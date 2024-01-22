فكرة خارج الصندوق.. يجني الأموال من تمزيق صور المطلقين!

أقل ما يمكن وصفه أنه مشروع غريب، وفكرة خارخ الصندوق، هو ما اهتدى إليه صيني حيث بنى مصنعا متخصصا في تمزيق صور الأزواج بعد الطلاق.

هي فكرة مبتكرة لكسب الأموال قد لا تكون خطرت على بال أحد في السابق، الصيني ليو وي ابتكر هذه الطريقة حفاظا على خصوصية من يريدون الطلاق، فبدل من رمي ألبومات صورهم في القمامة مثلا يقوم العاملون بالمصنع برش الطلاء على الألبومات لإخفاء وجوه المطلقين، وبعد ذلك يتم تمزيقها بآلة مخصصة لتقطيعها، حتى لا يبقى منها شيء.

وصرح ليو وي صاحب الفكرة قائلا: "إن الزواج جزء مهم بشكل خاص في حياتنا، إذا لم تنجح العلاقة، آمل أن أتمكن من خلال عملي من مساعدة الذين هم في حالة سيئة على المضي قدما في أسرع وقت ممكن".

وأكد ليو أن فكرته لاقت نجاحا وإقبالا واسعا في الصين، وأنه تلقى طلبات من جميع أنحاء البلاد، حيث أنها لا تساعد الأزواج الذين قرروا الانفصال بالتخلص من الصور فقط، بل أيضا يرى أن لها تأثيرا نفسيا على تخطيهم تلك المرحلة.

وعن الأسعار فهي تختلف حسب حجم الصور وقد تصل إلى نحو 28 دولارا.

ما رأيكم في هذه الفكرة؟.