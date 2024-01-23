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محمد صلاح
محمد صلاح (أرشيفية)

إصابته أخطر مما كان متوقعاً.. هذا موعد عودة محمد صلاح

دبي - العربية.نت
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بعد أن شغل بال محبيه خلال الفترة الماضية بسبب إصابته في مباراة الخميس الماضي، طمأن النجم المصري محمد صلاح جمهوره.

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فقد أعلن رامي عباس، وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المشارك حالياً في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، أن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 و28 يوماً للعودة.

وأكد أن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية، لكن بات بحالة جيدة.

وكتب عباس عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يوماً وليس لمباراتين، وفق "رويترز".

وأضاف أن هذه أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه.

إصابة عضلية

أتى هذا بعدما تعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي، بأبيدجان.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن الأحد الماضي عبر حسابه بفيسبوك، أنه وبعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه.

وأضاف: "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال التأهل".

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