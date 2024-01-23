إصابته أخطر مما كان متوقعاً.. هذا موعد عودة محمد صلاح

بعد أن شغل بال محبيه خلال الفترة الماضية بسبب إصابته في مباراة الخميس الماضي، طمأن النجم المصري محمد صلاح جمهوره.

فقد أعلن رامي عباس، وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المشارك حالياً في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، أن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 و28 يوماً للعودة.

وأكد أن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية، لكن بات بحالة جيدة.

وكتب عباس عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يوماً وليس لمباراتين، وفق "رويترز".

وأضاف أن هذه أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه.

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 22, 2024

إصابة عضلية

أتى هذا بعدما تعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي، بأبيدجان.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن الأحد الماضي عبر حسابه بفيسبوك، أنه وبعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه.

وأضاف: "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال التأهل".