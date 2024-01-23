باسم يوسف يتحدث عن قرار لم يندم عليه: هذا أروع شخص بالعالم

أكد الإعلامي المصري البارز باسم يوسف أن حرب غزة ليست دينية، مشيرا إلى أن اليهود تلقوا في الدول العربية معاملة أفضل من التي تلقوها في أوروبا.

"إسرائيل أفسدت أخلاق الغرب"

وأضاف في مقابلة حصرية مع ريز خان "على العربية إنجليزي" وبثتها "العربية" أن "إسرائيل أفسدت أخلاق الغرب، ولا يوجد عذر لقتل 30 ألف شخص وجرح 70 ألفا".

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كما أضاف أن "حياة الفلسطينيين ليست بأهمية حياة الآخرين بالنسبة للعالم"، معتبرا أن البعض يعتبرهم "مجرد أرقام كضحايا للحرب".

سر صمود سكان غزة

فيما أوضح أن سر صمود أهل غزة هو دفاعهم عن أرضهم، لافتا إلى أن أغلب سكان القطاع تم تهجيرهم سابقا.

وتحدث باسم يوسف عن رد فعل زوجته بعد حديثه في مقابلته الشهيرة مع "بيرس مورغان"، قائلا إنها "أروع شخص في العالم".

كما تحدث عن تجربة اجتماعية حول قصف مدينة "غربة" فأيد "60% من الأميركيين قصفها ليكتشفوا أنها مدينة خيالية ظهرت في أحد أفلام الرسوم المتحركة، لكنهم "وافقوا على قصفها لأن اسمها يبدو عربيا".

"لم أندم على ترك الطب"

وقال الإعلامي الذي تخصص في جراحة القلب أنه لم يندم أبدا على ترك مهنة الطب.

أما عن تأييده لأحد الحزبين في أميركا، فقال "كنت أصوت للديمقراطيين لكن بعد موقف بايدن لم يعد هناك فرق".

في حين تحدث عن أحلامه المستقبلية بسخرية قائلا :"ربما أجمع الكثير من المال وأفتح ناديا للتنس أو أذهب إلى جزيرة بعيدة لأموت".