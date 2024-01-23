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مدخن سجائر إلكترونية

مأساة مدخن سجائر إلكترونية.. يحتاج إلى زرع رئتين

دبي - العربية.نت
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بعد سنوات من تدخين السجائر الإلكترونية، دخل شاب أميركي المستشفى في حالة خطرة ويحتاج إلى عملية زرع رئتين في أسرع وقت وفرص نجاته لا تزيد عن 1%. وفق "ديلي ميل".

يحتاج زرع رئتين

في التفاصيل، توجه جاكسون ألارد (22 عاما) إلى إحدى العيادات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن اشتكى من آلام في المعدة وتم إدخاله إلى المستشفى بسبب انخفاض مستويات الأكسجين، حيث تم تشخيص إصابته بإنفلونزا والتهاب رئوي مزدوج.

مدخن سجائر إلكترونية
مدخن سجائر إلكترونية

لكن حالته ساءت بشكل أكبر ليتم نقله مستشفى جامعة مينيسوتا في حالة حرجة، لينصحه الأطباء بإجراء عملية زرع رئتين من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقالت جدته دورين هيرلبورت: "قال أحد الأطباء إن فرصة بقائه حيا أقل من 1%"، مضيفة أنه كان يدخن السجائر الإلكترونية بشراهة.

خطورة السجائر الإلكترونية

وكان علماء في جامعة برمنغهام البريطانية، قد حذروا من أن تدخين السجائر الإلكترونية، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عمل منظومة المناعة.

كما أكدت دراسة أسترالية أن السجائر الإلكترونية تحتوي 240 مادة كيمياوية، صنفت 38 منها على أنها سامة، واعتبرت 27 مادة أخرى ذات تأثير ضار على الصحة وخصوصا الرئتين.

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