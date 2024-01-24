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السمكة الشفافة
السمكة الشفافة الرأس من أغرب الكائنات بالعالم

ربما لم ترها أبداً من قبل.. بالصور أغرب 10 حيوانات في العالم

دبي- العربية.نت
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يفتش العلماء هنا وهناك بشتى الطرق والوسائل بحثاً عن الكائنات الفضائية والغريبة خارج كوكب الأرض، رغم أن كوكبنا يزخر ببعض الكائنات وأشكال الحياة التي قد تفوق تخيل البشر.

وفي ما يلي بعض من أغرب الحيوانات التي قد تراها في حياتك، والتي تكاد تكون غير معروفة جداً في عالم الحيوانات، وفق ما أفادت مجلة "فاكت أنيمال".

الآي آي
الآي آي

1- آي آي (Aye Aye)

حيوان الآي آي هو كائن ليلي بامتياز، له أسنان تشبه القوارض تنمو بشكل دائم، وإصبع أوسط خاص طويل ورقيق مميز يجعله الأجدر بتصدر قائمة الحيوانات الأغرب بالعالم.

السلمندر
السلمندر

2- السلمندر المتجدد (Axolotl)

قنفذ البحر أو سمكة المشي، هذا الحيوان الصغير المكسيكي الموطن الذي يعيش كل حياته في الماء وليس بسمكة له وجه غريب مع نتوء به شعر خلف رأسه يمثل الخياشيم، ويبقى معظم الوقت في حالة اليرقات، من دون التحول إلى شكله البالغ، مع أن ذلك لا يمنعه من التكاثر.

السمكة الشفافة
السمكة الشفافة

3- البرميلية (Barreleye Fish)

البرميلية هي سمكة صغيرة تعيش في أعماق البحار ولها رأس شفاف على شكل قبة يحتوي على عيون خضراء متوهجة. ومن خلال القبة الشفافة يمكنك رؤية أعينهم وأدمغتهم وأعصابهم!

البلوب فيش
البلوب فيش

4- السمكة الفقاعة (BlobFish)

السمكة الفقاعة هي سمكة تعيش في أعماق البحار، توصف بأنها أبشع الأسماك في العالم، ومع ذلك، فإن هذا الانطباع الشائع هو أسطورة، فهي في الواقع تبدو مثل أي سمكة أخرى في بيئتها المعتادة.

واكاري الأصلع
واكاري الأصلع

5- واكاري (Bald Uakari)

واكاري الأصلع هو قرد صغير يتبع فصيلة السعادين يوجد في حوض الأمازون، له رأس ووجه خاليان من الشعر، ويميزه وجهه الأحمر وذيله القصير.

الدودة
الدودة

6- دودة البوبت (Bobbit Worm)

دودة البوبت هي دودة ذات شعر خشن يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار، وتحب حفر الجحور في قاع المحيط بالقرب من الشعاب المرجانية، لها قدرة مميزة على اكتشاف الفريسة ثم ضربها وسحبها إلى جحرها!

الحبار الضخم
الحبار الضخم

7- الحبار الضخم (Colossal Squid)

هو حبار في أعماق البحار يحتل بعضًا من أبرد وأظلم أجزاء المحيط الجنوبي، ويعد أثقل حبار تم اكتشافه على الإطلاق.

الليمور الطائر
الليمور الطائر

8- الكولوغو (الليمور الطائر) (Colugo)

هو حيوان ثديي يسكن الأشجار ويوجد في جنوب شرق آسيا، على الرغم من أنه يعرف باسم الليمور الطائر، إلا أنه ليس في الواقع من فصيلة الليمور، كما أنه لا يستطيع الطيران، بل ينزلق بدلاً من ذلك.

دبور
دبور

9- دبور الديمنتور (Dementor Wasp)

هو نوع من الدبابير، موطنه الأصلي تايلاند، ويتغذى على الصراصير عن طريق حقن السم في رؤوسهم، مما يحولهم إلى زومبي يدخل إلى عش الدبابير.

رأس التنين
رأس التنين

10- كاتربيلر برأس التنين (Dragon-Headed Caterpilla)

تُعرف يرقات رأس التنين بـ"كبسولات الرأس" التي تشبه القرون العريضة، وهذه المخلوقات الغريبة هي في الواقع منتشرة جدًا.

والآن أخبرنا في التعليقات أدناه كم صورة لتلك الحيوانات شاهدتها من قبل؟

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