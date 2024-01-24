ربما لم ترها أبداً من قبل.. بالصور أغرب 10 حيوانات في العالم

يفتش العلماء هنا وهناك بشتى الطرق والوسائل بحثاً عن الكائنات الفضائية والغريبة خارج كوكب الأرض، رغم أن كوكبنا يزخر ببعض الكائنات وأشكال الحياة التي قد تفوق تخيل البشر.

وفي ما يلي بعض من أغرب الحيوانات التي قد تراها في حياتك، والتي تكاد تكون غير معروفة جداً في عالم الحيوانات، وفق ما أفادت مجلة "فاكت أنيمال".

1- آي آي (Aye Aye)

حيوان الآي آي هو كائن ليلي بامتياز، له أسنان تشبه القوارض تنمو بشكل دائم، وإصبع أوسط خاص طويل ورقيق مميز يجعله الأجدر بتصدر قائمة الحيوانات الأغرب بالعالم.

2- السلمندر المتجدد (Axolotl)

قنفذ البحر أو سمكة المشي، هذا الحيوان الصغير المكسيكي الموطن الذي يعيش كل حياته في الماء وليس بسمكة له وجه غريب مع نتوء به شعر خلف رأسه يمثل الخياشيم، ويبقى معظم الوقت في حالة اليرقات، من دون التحول إلى شكله البالغ، مع أن ذلك لا يمنعه من التكاثر.

3- البرميلية (Barreleye Fish)

البرميلية هي سمكة صغيرة تعيش في أعماق البحار ولها رأس شفاف على شكل قبة يحتوي على عيون خضراء متوهجة. ومن خلال القبة الشفافة يمكنك رؤية أعينهم وأدمغتهم وأعصابهم!

4- السمكة الفقاعة (BlobFish)

السمكة الفقاعة هي سمكة تعيش في أعماق البحار، توصف بأنها أبشع الأسماك في العالم، ومع ذلك، فإن هذا الانطباع الشائع هو أسطورة، فهي في الواقع تبدو مثل أي سمكة أخرى في بيئتها المعتادة.

5- واكاري (Bald Uakari)

واكاري الأصلع هو قرد صغير يتبع فصيلة السعادين يوجد في حوض الأمازون، له رأس ووجه خاليان من الشعر، ويميزه وجهه الأحمر وذيله القصير.

6- دودة البوبت (Bobbit Worm)

دودة البوبت هي دودة ذات شعر خشن يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار، وتحب حفر الجحور في قاع المحيط بالقرب من الشعاب المرجانية، لها قدرة مميزة على اكتشاف الفريسة ثم ضربها وسحبها إلى جحرها!

7- الحبار الضخم (Colossal Squid)

هو حبار في أعماق البحار يحتل بعضًا من أبرد وأظلم أجزاء المحيط الجنوبي، ويعد أثقل حبار تم اكتشافه على الإطلاق.

8- الكولوغو (الليمور الطائر) (Colugo)

هو حيوان ثديي يسكن الأشجار ويوجد في جنوب شرق آسيا، على الرغم من أنه يعرف باسم الليمور الطائر، إلا أنه ليس في الواقع من فصيلة الليمور، كما أنه لا يستطيع الطيران، بل ينزلق بدلاً من ذلك.

9- دبور الديمنتور (Dementor Wasp)

هو نوع من الدبابير، موطنه الأصلي تايلاند، ويتغذى على الصراصير عن طريق حقن السم في رؤوسهم، مما يحولهم إلى زومبي يدخل إلى عش الدبابير.

10- كاتربيلر برأس التنين (Dragon-Headed Caterpilla)

تُعرف يرقات رأس التنين بـ"كبسولات الرأس" التي تشبه القرون العريضة، وهذه المخلوقات الغريبة هي في الواقع منتشرة جدًا.

والآن أخبرنا في التعليقات أدناه كم صورة لتلك الحيوانات شاهدتها من قبل؟