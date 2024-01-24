اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشاب الذي استقرت الرصاصة في رأسه
الشاب الذي استقرت الرصاصة في رأسه

شاب عاش 4 أيام برصاصة في رأسه من دون علمه

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

في حادثة أغرب من الخيال، ظل شاب برازيلي على قيد الحياة لمدة 4 أيام، بينما تستقر رصاصة من عيار 9 ملم في رأسه.

بفضل هذا السياسي.. احتل هتلر النرويج بشكل سريع الأخيرة قصص تاريخية بفضل هذا السياسي.. احتل هتلر النرويج بشكل سريع

فقد احتفل الشاب ماتيوس البالغ من العمر 21 عاما بالعام الجديد مع أصدقائه في مدينة "كابو فريو" بين الحشود، وفجأة سمع ضجيجا عاليا أعقبه ألم حاد في رأسه، الذي تحسسه ليجد الدماء تسيل منه. وفق ما أوردت "ديلي ميل".

"وضع ثلج على الجرح"

ولحسن حظه، تواجد طبيب في المكان فساعده على وقف النزيف من خلال وضع الثلج على الجرح، معتقدا أن أحدهم رمى حجرا بشكل عشوائي فأصاب ماتيوس عن طريق الخطأ.

بعدها، أكمل ماتيوس احتفاله مع أصدقائه وقاد سيارته عائدا للمنزل لمسافة 300 كيلومتر.

الشاب الذي استقرت الرصاصة في رأسه
الشاب الذي استقرت الرصاصة في رأسه

المفاجأة بعد 4 أيام

عقب ذلك بأربعة أيام، ذهب للعمل كالمعتاد، وبعد عودته أخذ قيلولة، ليشعر أن ذراعه اليسرى بها بعض الألم، فتوجه مباشرة إلى مستشفى خاص محلي، حيث أخبر الأطباء عن الحجر الذي تلقاه في رأسه قبل أربعة أيام.

ليتلقى الشاب الصدمة عندما كشفت الأشعة المقطعية أن الحجر الذي شعر أنه أصاب رأسه كان في الواقع رصاصة استقرت في رأسه.

وخضع الشاب بعد ذلك لعملية جراحية استغرقت ساعتين لإزالة الرصاصة، تعرض خلالها لنزيف وتسرب السائل الدماغي والتهاب السحايا"، لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وول ستريت جورنال تكشف سبب لجوء واشنطن إلى قصف مواقع الحوثيين وول ستريت جورنال تكشف سبب لجوء واشنطن إلى قصف مواقع الحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط