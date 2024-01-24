اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عطا جابر
عطا جابر

لاعب قاد منتخب إسرائيل يشارك بصفوف فلسطين في كأس آسيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أثار اللاعب عطا جابر الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية الجدل بعد مشاركته ضمن صفوف منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا 2024 المقامة حاليا في قطر.

فيديو لترامب ينتقد منافسته.. فساتين هايلي رخيصة وغير راقية! سوشيال ميديا فيديو لترامب ينتقد منافسته.. فساتين هايلي رخيصة وغير راقية!

مطالبات إسرائيلية بسحب الجنسية

ووصف وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، جابر بـ"الخائن" مطالبا بـ"سحب جنسيته الإسرائيلية".

وجابر لعب في صفوف منتخب إسرائيل تحت سن 21، كما شارك بأندية مكابي حيفا وسخنين وأشدود، بل إنه في 2015 ارتدى "شارة" القيادة للمنتخب الإسرائيلي للشباب.

إنجاز غير مسبوق

إلى هذا، بلغ منتخب فلسطين دور الستة عشر بكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير يوم الثلاثاء 3-صفر على هونغ كونغ في المجموعة الثالثة ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة.

أقصى اليمين عطا جابر
أقصى اليمين عطا جابر

وضمن منتخب فلسطين التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث وله أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات. بينما تصدرت إيران المجموعة ولها تسع نقاط.

أهداف فلسطين

وافتتح عدي الدباغ أهداف منتخب فلسطين بضربة رأس في الدقيقة 12 وجعل زيد قنبر النتيجة 2-صفر بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بالطريقة ذاتها.

وعاد الدباغ ليسجل الهدف الثالث بعد ساعة من اللعب بعد أن تابع تسديدة ارتدت من العارضة ليسكنها الشباك. ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وول ستريت جورنال تكشف سبب لجوء واشنطن إلى قصف مواقع الحوثيين وول ستريت جورنال تكشف سبب لجوء واشنطن إلى قصف مواقع الحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط