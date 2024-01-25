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من الفيديو الذي أعيدت مشاركته بكثافة خلال الساعات الماضية - يوتيوب

الأم هي الأم حتى لو كانت دبة.. فيديو طريف يؤكد

الفيديو قديم ويعود للعام 2021، إلا أنه تمت إعادة مشاركته بكثافة خلال الساعات الماضية

العربية.نت
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الأم هي الأم.. سواء في البشر أو الحيوانات أو الطيور. وغريزة الأمومة دائماً تتغلب ولا تستطيع الأنثى أن تخفيها في كل المواقف، خاصة إذا شعرت أن أبناءها معرضون للخطر.

ودليل واضح على ذلك ما أظهره مقطع فيديو طريف تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الفيديو لدبة وهي تحاول تجميع أبنائها لحمايتهم وإدخالهم إلى الغابة بعد أن خرجوا إلى الطريق السريع، ما تسبب في وقف حركة السير.

الفيديو يظهر الدبة الأم وهي محتارة بتجميع صغارها، فحين تأخذ أحدهم خارج الطريق السريع، ينفلت الآخر ويرجع، فترجع لتصطحب الآخر، فيعود ثالث إلى الطريق، وحين تحاول حماية الثالث يعود الرابع إلى الطريق.

واستمر الأمر لعدة دقائق، إلى أن استطاعت أن تحمي أبناءها وتصل بهم إلى بر الأمان داخل الغابة.

وبالبحث عن أصل الفيديو، تبين أنه قديم ويعود للعام 2021، إلا أنه قد تم إعادة مشاركته بكثافة خلال الأيام الماضية. ولم يتسن تحديد المكان على وجه الخصوص، إلا أنه كما أسلفنا "الأم هي الأم" في أي مكان حول العالم.

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