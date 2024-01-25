ببغاوات تبرع بها أصحابها لحديقة عامة.. ما تتلفظ به صادم

تحاول حديقة بريطانية تأهيل ببغاوات تم التبرع بها يبدو أن مالكيها دربوها على التلفظ بكلمات نابية.

ووضع متنزه الحياة البرية البريطاني خطة جديدة لإعادة تأهيل الببغاوات ذات الفم النحيل بعد أن أطلقت العنان لموجة من الشتائم. في عام 2020، تم عزل خمسة ببغاوات رمادية أفريقية "بذيئة الألفاظ"، تم التبرع بها لمتنزه لينكولنشاير للحياة البرية في شرق إنجلترا، في محاولة لتحسين لغتها.

ولكن مؤخرا تبنى الفريق نهجًا مختلفًا و"أكثر خطورة" تمثل في دمج ثلاثة طيور تم التبرع بها حديثًا - تدعى إريك وكابتن وشيلا - جنبًا إلى جنب مع الطيور الخمسة الموجودة في المتنزه منذ زمن.

"عندما أتينا لنقلهم، كانت اللغة التي خرجت من صناديق الحمل الخاصة بها مذهلة، وسيئة حقًا". وقال ستيف نيكولز، الرئيس التنفيذي للحديقة، لشبكة "CNN": "لم تكن كلمات بذيئة عادية، بل كانت شتائم قوية".

قال: "لقد وضعنا ثمانية ببغاوات تشتم مع 92 ببغاوات لا تشتم".

وأضاف نيكولز أنه إذا نجحت الاستراتيجية الجديدة، يمكن للببغاوات أن تتعلم "الألفاظ اللطيفة وعكس صوت المركبات مثلا" التي تفضلها الببغاوات الأخرى. ولكن إذا تعلمت الـ 92 الأخرى بدلا من ذلك الشتائم، "فسوف يتم نقلها إلى القفص".

بعد مرور بعض الوقت في العزلة، كان دمج الطيور مع ببغاوات لا تشتم ناجحا "حتى الآن"، كما قال نيكولز، لكنها لا تزال تشتم أحيانا.

وأوضح نيكولز أن الببغاوات تردد الأصوات التي تسمعها بدقة، لذلك "ستة منها لديها أصوات رجال، واثنان منها لديها أصوات سيدات وعندما تبدأ بترديد الشتائم سويا، يبدو الأمر سيئا حقا".

ووضعت الحديقة لافتات كبيرة تحذر الزوار من لغة الببغاوات، لكن نيكولز قال إن الإدارة لم تتلق أي شكوى.