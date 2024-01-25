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طائرة عسكرية - تركيا
من الفيديو

شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة عسكرية فوق رؤوس المارة

الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية اضطرت للهبوط اضطرارياً فور إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية

العربية.نت
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اضطرت طائرة تابعة للقوات الجوية التركية إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "طائرة من طراز C-160 تابعة للقوات التركية اضطرت للهبوط اضطرارياً أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، وتعرضت لأضرار طفيفة".

الطائرة نجحت في الهبوط الاضطراري بعد تحليق على علو منخفض للغاية وكادت تصدم أسلاك أعمدة التيار الكهربائي فوق رؤوس المارة على طريق للسيارات.

وأفادت الوزارة أيضاً بعدم تعرض طاقم الطائرة إلى إصابات.

وأظهرت عدة فيديوهات متداولة الطائرة العسكرية التركية التي واجهت الخلل الفني وهبطت اضطراريا.

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كما ذكرت حسابات تركية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الطائرة نفذت هبوطها الاضطراري في محافظة قيصري وسط البلاد.

وظهرت الطائرة في أحد الفيديوهات التي التقطها أحد المارة بسيارته وهي تحاول تفادي السقوط، ومرت الطائرة فوق الشارع بسلام حتى اكتمال هبوطها الاضطراري.

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