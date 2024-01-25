غير ظاهر وقوي وميسور الكلفة.. العنف الجنسي "سلاح الحروب الحالية"

ندّدت الممثلة الأممية الخاصة المعنية بالعنف الجنسي براميلا باتن، التي من المرتقب أن تتوجّه إلى إسرائيل الأحد بهذه الظاهرة المقلقة جدّا، معتبرة إياها "سلاح حرب غير ظاهر ميسور الكلفة وقويا".

وقالت باتن، الخميس، خلال مؤتمر عن هذا الموضوع في مدينة نيس (جنوب فرنسا) "يقدّم التقرير الذي يغطّي العام 2022 مشهدا يثير القلق إلى حدّ بعيد لأعمال عنف جنسي تستخدم كوسيلة تكتيكية أو أداة تعذيب أو إرهاب أو قمع سياسي".

رويترز: عشرات النساء من قبيلة المساليت تعرضن للاغتصاب في الجنينة بالسودان

وفي حين باتت الصكوك القانونية متوفّرة على المستويات كلّها حول العالم، يظهر تقرير العام 2023 المزمع صدوره في أبريل مشهدا لا يقلّ قتامة "مع الأنماط عينها".

وخلال السنة الماضية، أجرت الممثلة الأممية مهمّات في أوكرانيا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

ومن المرتقب أن تتوجّه الأحد إلى إسرائيل "لجمع بيّنات على صلة باتهامات العنف الجنسي خلال هجوم السابع من أكتوبر" الذي نفّذته حركة حماس، وفق ما أعلنت باتن، مشيرة "سنجري مناقشات أيضا مع السلطة الفلسطينية وعدّة مسؤولين في الضفة الغربية المحتلة".

وسترافقها في جولتها مجموعة من الخبراء وهي ستلتقي "ناجين وشهوداً وأشخاصا آخرين عانوا عنفا جنسيا"، فضلا عن "أسرى أطلق سراحهم في الفترة الأخيرة"، وفق ما أفادت الأمم المتحدة في مطلع يناير.

وانتُقدت الأمم المتحدة على بطء تحرّكها في وجه مزاعم إسرائيل التي تتّهم عناصر حماس بارتكاب أعمال اغتصاب وعنف جنسي في 7 أكتوبر.

وأسفر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة. كما خُطف نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجح أن 28 منهم على الأقل لقوا حتفهم.

وردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وشاركت باتن الخميس في ندوة نظمتها جامعة كوت دازور بالتعاون مع منظمة "مكتبات بلا حدود" غير الحكومية.

وتصمّم هذه المنظمة منذ أكثر من 10 سنوات مكتبات سمعية بصرية جوّالة وقابلة للتكيّف موجّهة إلى سكان المناطق النائية. وقد تبيّن لها أن تقديم فعاليات ترفيهية للأطفال يتيح في الوقت عينه الاعتناء بالأمّهات.

وهي تتعاون مع الأمم المتحدة في أوكرانيا وأفغانستان في سياق مبادرة تسمح بالاستحصال على إفادات النساء وتوفير مرافقة ودعم قانوني لهن.