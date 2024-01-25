"7 أكتوبر".. غضب إسرائيلي من مطعم أردني
تداول نشطاء في الأردن صور وفيديوهات للمطعم، مطالبين بدعمه والشراء منه
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شنت الصحافة الإسرائيلية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإسرائيل، اليوم الخميس، هجوماً على الأردن بعد أن افتتح مواطن أردني في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، مطعما وأطلق عليه اسم (7 أكتوبر) تخليدا لليوم الذي أقدم من خلاله عناصر من حركة حماس على دخول مستوطنات غلاف غزة في عملية أطلق عليها "طوفان الأقصى".
والله نحن الكركية ماالنا حل ‼️ تم افتتاح مطعم 7 أكتوبر في المزار الجنوبي / الكرك #هنا_الكرك#هنا_التاريخ#هنا_خشم_العقاب#طوفان_الاقصى #غزه_تقاوم_وستنتصر #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/rbWQeUKFmp— Abdulsalam Tarawneh (@AbdulsalamTara1) January 24, 2024
تفاعل أردني وغضب إسرائيلي
ولقي اسم المطعم تفاعلا في المجتمع الأردني الداعم للمقاومة الفلسطينية التي تقاتل في قطاع غزة منذ أكثر من 110 أيام، فيما شنت الصحافة العبرية هجوماً لاذعاً على الأردن.
وتداول نشطاء في الأردن صور وفيديوهات للمطعم، مطالبين بدعمه والشراء منه، في فكرة ذكية للتسويق لمطعمه الجديد في محافظة عُرف عنها الحراك السياسي والنهج العروبي والقومي.
ونشرت صحيفة "كان" الإسرائيلية صورة اسم المطعم وفق رصد "العربية.نت"، وتركت الباب مفتوحاً للمعلقين لمهاجمة الأردن وصاحب المطعم.
ورد أحد المستوطنين على الصورة التي نشرتها "كان" قائلاً: " إنها فرصة مناسبة لتصدير مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى الأردن لتناول الشاورما مجانا لأنها أفضل لهم من الموت من الجوع والمرض في قطاع غزة".
שווארמיה בשם "7 באוקטובר" נפתחה בעיר כרכ שבירדן @nurityohanan pic.twitter.com/TFDvupGxVC— כאן חדשות (@kann_news) January 25, 2024
فيما دعا معلقون آخرون إلى وقف تزويد الأردن بالمياه، بسبب التصرفات الاستفزازية، على حد تعبيرهم.
يذكر أن محافظة الكرك شهدت أيضا تسمية أول طفل أردني باسم (محمد الضيف) تيمنا بالقائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
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