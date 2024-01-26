الأردن.. تغيير اسم مطعم "7 أكتوبر" بعد أن أغضب إسرائيل

أزال صاحب مطعم "7 أكتوبر" في محافظة الكرك جنوبي الأردن، لوحة اسم المطعم الذي تسبب بغضب إسرائيلي عبرت عنه الصحافة الإسرائيلية، بالإضافة لزعيم المعارضة في إسرائيل، لدلالات هذا التاريخ سياسياً والمرتبط بيوم بدء معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس المعركة على مستوطنات غلاف غزة.

ولم يعرف بعد الاسم الجديد للمطعم الذي أثار اسمه تفاعلاً واسعاً بين الأوساط الأردنية والعربية وحتى الإسرائيلية، والتي طالبت حكومتهم مخاطبة الحكومة الإسرائيلية.

غضب إسرائيلي

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع افتتاح المطعم، وعبروا عن فرحتهم بتسميته باسم "7 أكتوبر".

يذكر أن اسم المطعم والاحتفاء العربي به لم يعجب الإسرائيليين إلى درجة أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أدان افتتاح المطعم، وطالب الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر، وقال لبيد في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه".

الصحف الإسرائيلية تداولت خبر تسمية المطعم بتاريخ "7 من أكتوبر"، موقع "يلا نت" الإسرائيلي نشر الخبر وعنونه "مطعم 7 أكتوبر" في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام"، وقال الخبر إن تسمية المطعم بهذا الاسم دليل آخر على تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب.

ونشرت صحيفة "كان" الإسرائيلية صورة اسم المطعم وفق رصد "العربية.نت"، وتركت الباب مفتوحاً للمعلقين لمهاجمة الأردن وصاحب المطعم.

ورد أحد المستوطنين على الصورة التي نشرتها "كان" قائلاً: " إنها فرصة مناسبة لتصدير مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى الأردن لتناول الشاورما مجانا لأنها أفضل لهم من الموت من الجوع والمرض في قطاع غزة".

مصدر يوضح

مصدر أردني أكد لـ"العربية.نت" أن الأردن لم يصلها أي تعليق رسمي إسرائيلي بهذا الخصوص، وأكد أن صاحب المطعم لم يسجل اسم المطعم بشكل رسمي عند البلدية المعنية في منطقته، وهي بلدية مؤتة والمزار، ووضع اسم المطعم باجتهاد شخصي منه.

وأكد المصدر أن هناك تعميماً قديماً معمولاً به في الأردن لدى وزارة الصناعة والتجارة والبلديات، بعدم تسجيل أي أسماء تجارية تحمل دلالات سياسية.