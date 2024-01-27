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FILE PHOTO: People attend an almost naked party organized by Russian blogger Anastasia (Nastya) Ivleeva at Mutabor nightclub in Moscow, Russia, in this image published December 21, 2023. Ostorozhno Novosti via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo
من الحفل الذي أقيم في موسكو وأغضب السياسيين
روسيا و بوتين

حفل "شبه عار" يغضب بوتين.. "لن يحكمنا من يظهرون مؤخراتهم"

الرئيس الروسي قال إن قدامى المحاربين يجب أن يحكموا روسيا في المستقبل وليس "غريبي الأطوار"

العربية.نت
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن الطبقة الحاكمة المستقبلية في روسيا يجب أن تتكون من قدامى المحاربين في الجيش، وليس من "غريبي الأطوار" الذين "يظهرون مؤخراتهم".

وبدت تعليقاته كأنها هجوم مستتر على حفل أقامه مشاهير في موسكو الشهر الماضي وأثار ردود فعل شعبية عنيفة وغضب العديد من السياسيين الروس.

وفي اجتماع حكومي بثه التلفزيون، قال بوتين إنه التقى في وقت سابق اليوم "طلابا أوقفوا دراستهم" من أجل القتال في أوكرانيا.

وأضاف "هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن يشكلوا نخبة البلاد في المستقبل، وليس أولئك الذين يكشفون أعضائهم التناسلية أو يظهرون مؤخراتهم".

بوتين خلال لقائه مع الطلاب الجمعة
بوتين خلال لقائه مع الطلاب الجمعة
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واستطرد الرئيس الروسي "حسناً، نحن نحتاج أيضاً.. إلى غريبي الأطوار. هم أيضاً يُسمح لهم بأن يكونوا بيننا"، متابعاً "لكن النخبة الحقيقية في البلاد يجب أن تتشكل من هؤلاء الأشخاص"، في إشارة إلى المحاربين.

وعزز الكرملين الخطاب المحافظ منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا، مصوّرا النزاع على أنه معركة ضد الغرب وقيمهً
وحضر العديد من المشاهير والشخصيات الروسية البارزة الشهر الماضي حفلة في ملهى موتابور الليلي في موسكو دُعي إليها تحت اسم "شبه عارٍ".

ويتناقض هذا الحدث مع الصورة العائلية التي تحاول موسكو تصويرها، ما دفع سياسيين محافظين للدعوة إلى إجراء تحقيقات.

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