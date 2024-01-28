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تشويه الموناليزا

تشويه الموناليزا.. ناشطتان تلقيان الحساء على اللوحة الشهيرة

دبي - العربية.نت
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أقدمت ناشطتان في مجال البيئة، اليوم الأحد، بإلقاء الحساء على لوحة الموناليزا في متحف اللوفر في باريس.

تشويه الموناليزا بالحساء

وأظهرت اللقطات سيدتين تعبران الحدود بين اللوحة والجمهور، حيث ألقت إحداهما الحساء باتجاه اللوحة الشهيرة.

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كما أظهر الفيديو إحدى المرأتين تخلع سترتها ويظهر قميص مكتوب على الجهة الأمامية منه Riposte Alimentaire والذي يعني الاستجابة الغذائية، في إشارة إلى مجموعة ناشطة في مجال المناخ.

"حجب رؤية الجمهور"

وشوهد موظفو المتحف وهم يهرعون إلى اللوحة ذات الشاشات السوداء في محاولة لحجب رؤية الجمهور.

يشار إلى أنه في مايو 2022، تم تلطيخ الكعكة على غطاء اللوحة الشهيرة.

"قفز من على كرسي متحرك"

وقال المارة حينها إن "رجلاً يرتدي زي سيدة عجوز" قفز من كرسي متحرك قبل أن يحاول تحطيم الزجاج الواقي.

وأفاد شهود عيان بأن الرجل كان يضع أحمر الشفاه وشعرا مستعارا ويستخدم كرسيا متحركا قبل أن يقفز من عليه فجأة ليحاول تحطيم الزجاج الذي يحمي لوحة ليوناردو دافنشي الأشهر، ثم تشويه الزجاج بكعكة أو قشدة قبل أن يتصدى له الأمن.

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