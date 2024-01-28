حريق "خرج عن السيطرة" يلتهم موقعا مدرجا على قائمة اليونيسكو

يكافح عناصر الإطفاء في الأرجنتين حريقاً "خرج عن السيطرة" في حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاغونيا، وقد دمر حتى الآن نحو 600 هكتار من الموقع المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (تيلام).

وفي منتصف فصل الصيف في النصف الجنوبي من الكوكب، وصلت الحرارة إلى مستويات قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية هذه الأيام في باتاغونيا الأرجنتينية، وهي منطقة صحراوية عادة ما تكون باردة وعاصفة في أقصى جنوب البلد.

ويحاول رجال الإطفاء في مقاطعة تشوبوت منع امتداد النيران إلى مدينتي إيسكويل وتريفلين المجاورتين، على بعد حوالى 2000 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بوينس آيرس.

وقال ماريو كارديناس رئيس قسم الإطفاء والاتصالات والطوارئ في الحديقة الوطنية التي تم إعلانها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو عام 2017، إن "الحريق خرج عن السيطرة".





حديقة لوس أليرسيس (أرشيفية) حديقة لوس أليرسيس (أرشيفية) حديقة لوس أليرسيس (أرشيفية)

واندلع الحريق مساء الخميس وأتى على أكثر من 577 هكتاراً من الغابات تمتد إلى خارج محيط الحديقة، بحسب كارديناس.

وأوضح كارديناس أن الظروف "غير مواتية لشدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، وهذا يجعل عملنا صعباً للغاية".

ويستعر الحريق في منطقة مجرى سينتينيلا قرب خليج روزاليس، بحسب وكالة تيلام.

ودفعت درجات الحرارة القياسية في باتاغونيا الأرجنتينية، مقاطعتي تشوبوت وريو نيغرو إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب خطر الحرائق حتى أبريل.

وتغطي حديقة لوس أليرسيس 188379 هكتارا مع منطقة عازلة تناهز مساحتها 207313 هكتارا. وشكلت التجمعات الجليدية المتعاقبة مناظر طبيعية للمنطقة وخلقت مجموعة متنوعة من الأشكال المذهلة: دوائر جليدية، وبحيرات مياه صافية، ووديان معلقة، وجبال صخرية.

وهي موطن لبعض آخر البقع المتبقية من غابات باتاغونيا المتجاورة بالإضافة إلى العديد من الأنواع المستوطنة والمهددة من النباتات والحيوانات، من بينها أقدم مجموعة من السرو الباتاغوني.