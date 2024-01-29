لحظات تحبس الأنفاس.. قرش يهاجم طفلاً ويلتهم ساقه

ظهرت لقطات جديدة تحبس الأنفاس لتعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لعضة سمكة قرش في ساقه أثناء السباحة في أحد منتجعات جزر البهاما.

وكشف الفيديو آثار الحادث الذي وقع أثناء مشاركة الصبي في إحدى الفعاليات في منتجع "أتلانتس بارادايس آيلاند" في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب ما نشرت "ديلي ميل" البريطانية.

فيما يمكن سماع المتفرجين القلقين وهم يناقشون ما حدث داخل البركة المخصصة لأسماك القرش والتي يمكن رؤية ما يحدث فيها من خلال شباك زجاجي، حيث بدأ الماء في التحول إلى اللون الأحمر بسبب الدم.

غرست أسنانها في ساقه

فقد بدأت القصة عندما شق الصبي طريقه إلى أرضية المسبح مع مرافقيه بينما كان يرتدي أيضاً خوذة بيضاء كبيرة وأسطوانة أكسجين ثقيلة، وذلك ضمن فعالية السباحة مع أسماك القرش التي يوفرها المنتجع.

وبدأ اثنان من أسماك قرش الشعاب المرجانية بالسباحة حوله بقوة، قبل أن يندفع أحدهما بين ساقيه.

وأفاد المنتجع بأن هذا تسبب في فقدان الصبي الصغير لقدمه وامتطاء سمكة القرش، التي انتقمت بغرس أسنانها في ساقه.

وبينما يحاول الصبي أن يشق طريقه إلى بر الأمان، يمكن رؤية أسماك القرش وهي تدور حول المسبح بشكل جنوني.

حالته خطرة

وشوهد بعد ذلك الصبي وهو يلتقطه الموظفون من الماء بينما سُمعت المرأة التي تصور الفيديو وهي تقول: "لقد تعرض للعض، لقد عضته سمكة قرش يا أمي".

من جانبها، أوضحت مجموعة Blue Adventures من شركة Stuart Cove، التي تدير برنامج الغوص مع أسماك القرش في المنتجع، أن الضيف كان في الماء مع "مدرب ودليل غوص".

وعقب الحادث نقل الصبي على الفور إلى المستشفى وحالته خطيرة لكنها مستقرة، ثم نقل جواً من المستشفى إلى ماريلاند لمواصلة الرعاية.