كاميرا وثقت طيرانه في الهواء.. شرطي ينجو من الموت بأعجوبة في أوكلاهوما
أظهرت اللقطات وقوع حادث السير بينما كان الشرطي يتحدث مع سائق سيارة بيضاء متوقفة على جانب الطريق السريع
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وثقت كاميرا سيارة تابعة لدوريات الطرق السريعة بولاية أوكلاهوما الأميركية لحظة تعرض شرطي لإصابة جراء اصطدام سيارة بأخرى أوقفها في طريق سيمارون.
ضابط شرطة في #أوكلاهوما ينجو بأعجوبة من حادث عنيف أثناء توقيفه لسيارة على جانب الطريق#العربية pic.twitter.com/galccf6d41— العربية (@AlArabiya) January 30, 2024
وأظهرت اللقطات وقوع حادث السير بينما كان الشرطي يتحدث مع سائق سيارة بيضاء متوقفة على جانب الطريق السريع، مما أدى إلى "تحليق حطام السيارة والشرطي في الهواء".
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