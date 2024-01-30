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كاميرا وثقت طيرانه في الهواء.. شرطي ينجو من الموت بأعجوبة في أوكلاهوما

أظهرت اللقطات وقوع حادث السير بينما كان الشرطي يتحدث مع سائق سيارة بيضاء متوقفة على جانب الطريق السريع

العربية.نت
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وثقت كاميرا سيارة تابعة لدوريات الطرق السريعة بولاية أوكلاهوما الأميركية لحظة تعرض شرطي لإصابة جراء اصطدام سيارة بأخرى أوقفها في طريق سيمارون.

وأظهرت اللقطات وقوع حادث السير بينما كان الشرطي يتحدث مع سائق سيارة بيضاء متوقفة على جانب الطريق السريع، مما أدى إلى "تحليق حطام السيارة والشرطي في الهواء".

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