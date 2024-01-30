كاميرا وثقت طيرانه في الهواء.. شرطي ينجو من الموت بأعجوبة في أوكلاهوما

وثقت كاميرا سيارة تابعة لدوريات الطرق السريعة بولاية أوكلاهوما الأميركية لحظة تعرض شرطي لإصابة جراء اصطدام سيارة بأخرى أوقفها في طريق سيمارون.

ضابط شرطة في #أوكلاهوما ينجو بأعجوبة من حادث عنيف أثناء توقيفه لسيارة على جانب الطريق#العربية pic.twitter.com/galccf6d41 — العربية (@AlArabiya) January 30, 2024

وأظهرت اللقطات وقوع حادث السير بينما كان الشرطي يتحدث مع سائق سيارة بيضاء متوقفة على جانب الطريق السريع، مما أدى إلى "تحليق حطام السيارة والشرطي في الهواء".

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