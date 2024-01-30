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ضفادع سامة
الضفادع المهرجة السامة

"ضفادع سامة في علب".. شاهد ما ضبطته الشرطة بمطار بوغوتا

الضفادع المهرجة سامة يبلغ طولها أقل من خمسة سنتيمترات وتباع الواحدة منها بنحو 1000 دولار

العربية.نت
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في واقعة مثيرة للفضول والتساؤلات، ضبطت السلطات في كولومبيا 130 ضفدعًا سامًا كان يتم تهريبها عبر مطار بوغوتا، أمس الاثنين، وألقت القبض على السيدة التي كانت تحملها.

وكانت السيدة البرازيلية تنقل الضفادع السامة المهرجة الملونة (oophaga histrionica) داخل حاويات أفلام أثناء سفرها إلى ساو باولو مع توقف في بنما.

وقالت وزيرة البيئة في بوغوتا، أدريانا سوتو، في مقطع فيديو تمت مشاركته مع وسائل الإعلام، إن السيدة "زعمت أن المجتمع المحلي قدمها كهدية".

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ما هي الضفادع المهرجة؟

الضفادع المهرجة سامة، ويبلغ طولها أقل من خمسة سنتيمترات وتعيش في غابات رطبة على طول ساحل المحيط الهادئ بين الإكوادور وكولومبيا، وكذلك في بلدان أخرى في أميركا الوسطى والجنوبية.

وقال قائد شرطة بوغوتا خوان كارلوس أريفالو: "هذه الأنواع المهددة بالانقراض مطلوبة في الأسواق الدولية"، مضيفا أن هواة جمع الحيوانات من القطاع الخاص قد يدفعون ما يصل إلى 1000 دولار لكل منها.

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