"جاسوسة لصالح الصين".. الهند تطلق سراح حمامة بريئة

بعد احتجازها 8 أشهر للاشتباه في تورطها بالتجسس، تنفست حمامة بريئة الحرية بعدما أفرجت الشرطة الهندية عنها وأطلقت سراحها.

وبدأت أزمة الحمامة في مايو الماضي عندما تم الإمساك بها بالقرب من ميناء في مومباي مع ربط حلقتين في ساقيها، وكتب بهما كلمات تبدو صينية.

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كما اشتبهت الشرطة في تورط الحمامة بالتجسس، واحتجزتها وأرسلتها في وقت لاحق إلى مستشفى "باي ساكارباي دينشو بيتي" للحيوانات في مومباي.

لكن تبين أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وهربت وشقت طريقها إلى الهند، وفق ما نقلته وكالة " Press Trust of India".

ونقلت الحمامة بطلب من الشرطة إلى "جمعية بومباي للرفق بالحيوان"، والتي أطلق الأطباء هناك سراحها يوم الثلاثاء.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية في طائر.

فقد أطلقت سلطات الشطر الهندي من كشمير حمامة مملوكة لصياد باكستاني عام 2020 بعد أن خلص تحقيق إلى أن الطائر الذي حلق عبر الحدود المدججة بالسلاح بين الدولتين المسلحتين نوويا لم يكن جاسوسا.

كما تم الإمساك بحمامة أخرى بعد العثور عليها، وفي قدمها رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.