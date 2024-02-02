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النيران اشتعلت بشكل مرعب.. تحطم طائرة داخل منزل في فلوريدا

دبي - العربية.نت
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تحطمت طائرة صغيرة داخل حديقة منزل متنقل بولاية فلوريدا، أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها الطائرة وبعض السكان.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة، ألسنة اللهب وهي تشتعل في المكان بشكل كبير ومرعب، فيما تضررت 4 منازل وتحول أجزاء إلى رماد.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، التابعة لوزارة النقل، بأن قائد الطائرة ذات المحرك الواحد، وهي من طراز "بيتشكرافت بونانزا في. 35"، أبلغ عن عطل في المحرك قبل وقت قصير من سقوط الطائرة في حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.

من جانبه، قال سكوت إيلرز، رئيس إدارة الإطفاء في كليرووتر، خلال مؤتمر صحافي، إن الطائرة تحطمت داخل حديقة "بايسايد ووترز" المنزلية المتنقلة في كليرووتر، ما أدى لاصطدام جسم الطائرة بمنزل وتدميره، وإلحاق أضرار بثلاثة منازل أخرى على الأقل، وذلك على الرغم من إخماد رجال الإطفاء للحريق الناجم عن الحادث بسرعة.

وأضاف: "عثرنا على جسم الطائرة داخل أحد المنازل المتنقلة".

ولم يذكر إيلرز عدد القتلى، واكتفى بالقول إن العديد من الأشخاص - الذين كانوا على متن الطائرة وفي أحد المنازل - لقوا حتفهم. فيما قالت إدارة الطيران إنه لم يتضح عدد ركاب الطائرة حتى الآن.

كما ذكر إيلرز أن الطيار أرسل نداء استغاثة لمطار "سانت بيت كليرووتر" الدولي قبل وقت قصير من خروج الطائرة عن الرادار على بعد حوالي 5 كيلومترات شمال المدرج.

يذكر أن المطار يقع على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كليرووتر.

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