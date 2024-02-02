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بالفيديو.. غرفة ساونا تنقذ راكبَين سقطت سيارتهما بالبحر

دبي - العربية.نت
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أُنقذ شخصان كانا داخل سيارة سقطت في مياه خليج أوسلو بفضل غرفة ساونا عائمة، على ما أعلنت الشرطة النرويجية.

وكتبت شرطة أوسلو في منشور عبر منصة "إكس": "عندما سقطت السيارة في المياه، كان في داخلها شخصان"، مضيفةً "أُنقذا بفضل ساونا عائمة".

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فقد أظهر مقطع فيديو صوره شهود عيان ونشرته صحيفة "فيردنز غانغ"، أحد ركاب السيارة وهو ينتقل إلى سطح سيارة من نوع "تسلا" غرقت مباشرة قبل وصول الساونا العائمة.

لا معلومات عن سبب سقوط السيارة

وقالت الشرطة "ليس لدينا حتى الآن معلومات عن سبب سقوط السيارة في المياه".

فيما ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن أحد عناصر الشرطة، أن الراكبين لم يتعرضا لأي أذى.

ويضم خليج أوسلو عددا كبيرا من غرف الساونا العائمة المتاحة للإيجار، وبعضها قابل للتنقل ومجهز بمحرك.

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