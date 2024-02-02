فيديو غريب لمتهم مبتسم: "أنا القاتل.. دعنا نظهر وسيمين يا أخي"

في مشهد غريب ويثير التساؤلات حول تصرفاته، ظهر المتهم بإطلاق النار في مدينة سامسون التركية مقيدا في الأصفاد ويتحدث للكاميرات مبتسما مبتهجا.

Samsun'da silahla yaralama olayından adliyeye sevk edilen zanlı: "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım" pic.twitter.com/N2y4JtVC4c — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) February 2, 2024

فقد قال المتهم قبيل دخوله لساحة المحكمة: "أنا القاتل"، ثم ضحك وتابع: "دعونا نظهر وسيمين قليلاً يا أخي".

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وكانت مدينة سامسون التركية قد شهدت قيام شخص يبلغ من العمر 36 عاماً بإطلاق النار على رجل آخر يدعى ب.ت. (34 عاماً) أثناء قيادته لسيارته في حي ياشاردوغو التابع لمقاطعة إلكادم، مما أسفر عن إصابته في البطن.

الجاني الضاحك، ويدعى إ.م، والذي كان برفقته صديقه س.س. (29 عاماً)، لاذا بالفرار من مكان الجريمة فور ارتكاب الفعل.

فيما نقل الضحية على الفور إلى مستشفى غازي الحكومي بواسطة مركبة خاصة حيث تلقى العلاج اللازم.

بعد ذلك، تمكنت قوات الشرطة في مديرية أمن سامسون، بعد مطاردة مكثفة، من القبض على المشتبه به إ.م. في شقة بالطابق العلوي بحي فاتح في إلكادم، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

كما تم اعتقال المتهم الثاني، س.س، الذي كان حاضراً أثناء الواقعة.